باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلاموالمسلمین عبدالحسین خسروپناه در بازدید از نمایشگاه «روایت تحول» با اشاره به اولویتهای فرهنگی رسانه ملی اظهار کرد: سه موضوع مهم باید در فضای فرهنگی رسانه ملی با قوت بیشتری موردتوجه قرار گیرد؛ نخست امیدآفرینی، دوم انسجام ملی و سوم هویت ایرانی اسلامی.
وی افزود: این مفاهیم باید در فرایند برنامهسازی رسانه ملی از میزگرد و گفتوگو گرفته تا پویانمایی و مستند، جاری و دیده شوند.
خسروپناه با اشاره به عملکرد رسانه ملی در جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه گفت: عملکرد صداوسیما را باید به دوره قبل از جنگ ۱۲روزه، دوران جنگ ۱۲روزه و دوره پس از آن و در ادامه جنگ ۴۰ روزه تقسیم کرد. رسانه ملی پیش از جنگ ۱۲روزه با تدابیر و زیرساختهای پدافند غیرعامل، خود را برای شرایط بحرانی آماده کرده بود و همین آمادگی در جریان جنگ به ارتقای عملکرد رسانه کمک کرد.
وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲روزه نیز شاهد تلاش مجاهدانه کارکنان رسانه ملی بودیم؛ بهویژه در شرایطی که بخشهایی از زیرساختها مورد هدف قرار گرفت، فعالیت رسانه ادامه پیدا کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه تحول رسانه ملی نباید به دستاوردهای بهدستآمده محدود شود، تصریح کرد: ما همچنان باید روایتهای مستمر و دقیق از شرایط کشور برای مردم داشته باشیم.
خسروپناه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز دشمن تلاش میکند با ایجاد فشارهای اقتصادی شدید، شرایط دشواری را برای مردم ایجاد کند. در چنین شرایطی، مسئولان برای تأمین نیازهای اولیه مردم تلاش میکنند و این اقدامات باید برای مردم روایت شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت روایت اول در جنگ شناختی گفت: هر اندازه رسانه ملی بتواند روایت اول را در اختیار بگیرد، در جنگ شناختی موفقتر خواهد بود. در گزارشی که در نمایشگاه «روایت تحول» ارائه شد نیز مشخص بود که بخش قابل توجهی از روایتها در اختیار رسانه ملی بوده و این نتیجه تلاش مجاهدانه کارکنان صداوسیماست.
وی در ادامه یاد و خاطره شهدای رسانه ملی را گرامی داشت و گفت: تصاویر شهدای صداوسیما که در جریان نمایشگاه در قالب کلیپهای ختلف نمایش داده شد، یادآور فداکاری عزیزانی است که در این مسیر جان خود را از دست دادند. باید از خانوادههای این شهدا نیز قدردانی و یاد و خاطره آنان را گرامیبداریم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه «روایت تحول» نیز اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاهی خود نوعی روایتگری است. اگر رسانه ملی روایت اول تحولات خودش را ارائه نکند، ممکن است دیگران این تحولات را به شکل دیگری روایت کنند؛ بنابراین برگزاری این نمایشگاه اقدام ارزشمندی است.
خسروپناه پیشنهاد کرد که این نمایشگاه برای طیف گستردهتری از جامعه نیز برپا باشد و علاوه بر مسئولان و بخشهای مختلف کشور، باید زمینه حضور دانشآموزان، دانشگاهیان، استادان و دانشجویان نیز فراهم شود تا آنها از نزدیک با تحولات و دستاوردهای رسانه ملی آشنا شوند؛ بنابراین گزارش، نمایشگاه «روایت تحول» با محوریت دستاوردهای پنجساله دوره تحول سازمان صداوسیما بهطور رسمی از دوم شهریورماه در مرکز همایشهای صداوسیما آغازبهکار کرده است و همچنان در این محل برپاست. در این نمایشگاه، معاونتهای مختلف سازمان صداوسیما، فرایند تحول در حوزههای مأموریتی خود را از مرحله آسیبشناسی و طراحی راهبردی تا تعیین اولویتها، تدوین برنامه عملیاتی و اجرای اقدامات تحولی را برای بازدیدکنندگان درون و برونسازمانی تشریح میکنند.
منبع: رسانه ملی