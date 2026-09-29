باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال پس از برگزاری دیدار هفته هشتم لیگ برتر برابر تراکتور وارد تعطیلات خواهد شد و سهراب بختیاریزاده در این فاصله زمانی تلاش میکند برنامهای را برای حفظ شرایط بدنی و فنی بازیکنان این تیم دنبال کند.
استقلال در هفتههای اخیر علاوه بر رقابتهای لیگ برتر، در لیگ قهرمانان آسیا نیز به میدان رفته و فشردگی مسابقات باعث شده کادر فنی توجه ویژهای به وضعیت بدنی بازیکنان داشته باشد. از همین رو، تعطیلات پیشرو فرصت مناسبی خواهد بود تا بختیاریزاده ضمن حفظ آمادگی تیم، شرایط بازیکنان مصدوم و نفراتی را که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافتهاند نیز بررسی کند.
در این میان، یکی از برنامههای مهم کادر فنی استقلال حفظ ساختار فعلی تیم است. بختیاریزاده که در هفتههای اخیر تغییرات گستردهای در ترکیب ایجاد نکرده، قصد دارد در تعطیلات نیز تمرکز خود را روی هماهنگی بیشتر بازیکنان و برطرف کردن نقاط ضعف تیم بگذارد.
همچنین احتمال برگزاری تمرینات ویژه برای برخی بازیکنان و انجام بازی تدارکاتی در صورت فراهم شدن شرایط وجود دارد تا استقلال پس از تعطیلات با آمادگی مناسب وارد ادامه رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا شود.
با توجه به برنامه مسابقات استقلال پس از تعطیلات، کادر فنی این تیم تلاش خواهد کرد از فرصت موجود برای آمادهسازی تیم استفاده کند و اجازه ندهد وقفه ایجادشده در مسابقات، روی روندی که تیم در هفتههای اخیر دنبال کرده تأثیر منفی بگذارد.