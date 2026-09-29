قیمت نفت امروز در پی نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه از غرب آسیا و افزایش تنش میان آمریکا و ایران به ۱۰۷.۰۶ دلار در هر بشکه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز سه شنبه در پی نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه از غرب آسیا و افزایش تنش میان آمریکا و ایران افزایش یافت.

قیمت معاملات آتی نفت آمریکا، وست‌تگزاس اینترمدیت، برای تحویل در ماه نوامبر با ۱.۳۴ درصد افزایش به ۹۳.۸۴ دلار در هر بشکه رسید. همچنین معاملات آتی نفت برنت برای تحویل در همین ماه ۱.۶۹ درصد افزایش یافت و به ۱۰۷.۰۶ دلار در هر بشکه رسید.

تیم واترر، تحلیلگر موسسه «KCM Trade»، گفت: «تصویر روشن‌تری از افزایش حجم صادرات نفت از منطقه خلیج فارس در حال شکل‌گیری است، اما بخش قابل‌توجهی از این افزایش همچنان به راهکار‌های جایگزین مانند انتقال نفت از یک کشتی به کشتی دیگر وابسته است. این روش‌ها نسبت به عملیات معمول، کارایی کمتری دارند و هزینه‌برتر هستند و همین مسئله دلیل تداوم افزایش قیمت نفت خام است.»

داده‌های اولیه شرکت کپلر که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد صادرات نفت خام تولیدکنندگان بزرگ غرب آسیا در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۶ تاکنون است. افزایش محموله‌های نفتی عربستان و امارات عامل اصلی این رشد بوده است.

واترر درباره مذاکرات ایران و آمریکا نیز گفت: «می‌توان گفت امید مستمر به دستیابی به توافق، عامل اصلی جلوگیری از تثبیت قیمت نفت برنت بالای ۱۱۰ دلار در کوتاه‌مدت است.»

وی افزود که عوامل متضادی در بازار وجود دارد و معامله‌گران تلاش می‌کنند میان نشانه‌های واقعی و سیگنال‌های کم‌اعتبار تمایز قائل شوند.

جنگی که در اواخر فوریه ۲۰۲۶ با حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران آغاز شد، توجه‌ها را به تنگه هرمز معطوف کرده است؛ گذرگاهی حیاتی برای انتقال نفت و گاز که اختلال در آن موجب بی‌ثباتی در بازار‌های انرژی شده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت برنت ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
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