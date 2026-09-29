باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور عاشقان رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم

تصاویری از حال هوای مزار نورانی رهبر شهید انقلاب و حضور زائران به وقت اذان ظهر امروز را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از حال و هوای ساعتی قبل عاشقان شهید خامنه‌ای در رواق دارالذکر حرم مطهر علی بن موسی الرضا علیه‌السلام برای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب را مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
حضور عاشقان رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

حال و هوای حرم مطهر رضوی و رواق دارالذکر مزار نورانی رهبر شهید انقلاب + فیلم

حضور عاشقان رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

دارالذکر؛ قبله‌گاه دل‌های عاشق + فیلم

حضور عاشقان رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

حال و هوای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم
۷۰۲

کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
۶۳۱

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha