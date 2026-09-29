سهراب بختیاری‌زاده با توجه به شرایط استقلال و محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی، توجه ویژه‌ای به بازیکنان جوان این تیم دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواهشرایط استقلال و محدودیت‌های موجود در نقل‌وانتقالات باعث شده استفاده از بازیکنان جوان و محصولات آکادمی بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد و سهراب بختیاری‌زاده نیز در هفته‌های اخیر نشان داده است که قصد دارد به این نفرات فرصت حضور در ترکیب استقلال را بدهد.

استقلال در ترکیب خود چند بازیکن جوان دارد که در کنار نفرات باتجربه فعالیت می‌کنند و کادر فنی معتقد است قرار گرفتن این بازیکنان در کنار باتجربه‌ها می‌تواند به روند پیشرفت آنها کمک کند. به همین دلیل، بختیاری‌زاده در تمرینات تلاش دارد شرایط این نفرات را به دقت زیر نظر داشته باشد تا در صورت آمادگی، فرصت بازی در مسابقات رسمی را نیز به دست بیاورند.

البته رویکرد کادر فنی استقلال صرفاً استفاده از بازیکنان جوان به دلیل شرایط موجود نیست و بختیاری‌زاده بر این باور است که جوان‌گرایی باید با برنامه دنبال شود. به همین دلیل قرار گرفتن بازیکنان جوان در کنار نفرات باتجربه و استفاده تدریجی از آنها یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در ادامه فصل نیز مورد توجه قرار بگیرد.

از سوی دیگر، محدودیت استقلال در جذب بازیکنان جدید شرایطی را ایجاد کرده که استفاده از ظرفیت داخلی باشگاه اهمیت بیشتری پیدا کند. در چنین شرایطی، آکادمی استقلال می‌تواند یکی از منابع اصلی تأمین بازیکن برای تیم بزرگسالان باشد و کادر فنی نیز در تلاش است نفراتی را که از نظر فنی و بدنی شرایط لازم را دارند، شناسایی کند.

بختیاری‌زاده پیش از این نیز نشان داده که برای بازیکنان جوان فرصت قائل است و حالا تعطیلات پیش‌رو می‌تواند فرصت مناسبی باشد تا برخی از این نفرات خود را بیش از گذشته به کادر فنی نشان دهند. در صورت ادامه این روند، احتمال افزایش حضور بازیکنان جوان استقلال در ترکیب تیم در ادامه فصل وجود خواهد داشت.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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