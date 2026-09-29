باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رضا بابان‌زاده، نایب‌رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در نخستین همایش ملی سیب که با حضور جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه در سالن جلسات اتاق بازرگانی ارومیه در حال برگزاری است؛ گفت: آذربایجان‌غربی با داشتن گلچینی از بهترین کشاورزان کشور پتانسیل تولید محصولات با کیفیت و کمیت بسیار بالاتر از وضعیت فعلی را دارد اما متأسفانه در یک دهه اخیر این بخش به‌شدت در سایه چالش‌های مربوط به دریاچه ارومیه، مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

بابان‌زاده با اشاره به سهم ۲۰ درصدی کشاورزی در اقتصاد استان در حالی که میانگین کشوری تنها ۸ درصد است؛ گفت: در تابستان بیش از ۳۵ درصد شاغلان استان در بخش کشاورزی فعال هستند و در دو ماه از سال یعنی مهر و آبان که فصل برداشت سیب است نرخ بیکاری در منطقه منفی می‌شود که این خود نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این بخش در کاهش بیکاری و تزریق نقدینگی به استان است.

هشدار نسبت به تناقض قیمت‌ها در بازار سیب

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری سیب صنعتی (سیب زیردرختی) گفت: با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست که سال گذشته در همین زمان قیمت هر کیلو سیب صنعتی ۲۰ هزار تومان بود اما امسال با وجود تورم شدید و افزایش نرخ دلار قیمت آن به ۱۶ هزار تومان سقوط کرده است.

بابان‌زاده تأکید کرد: هزینه‌های تولید هر کیلو سیب برای باغدار با احتساب دستمزد کارگر به ۵۰ هزار تومان می‌رسد و این ناترازی کمر تولیدکننده را خم کرده است.

نایب‌رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور مطالبات اصلی جامعه کشاورزان را در دو محور کلیدی تسهیلات صادراتی و ساماندهی نرخ سردخانه‌ها خلاصه کرد و ضمن تأکید بر لزوم صادرات محصولات مازاد بر مصرف داخلی خواستار اجرای معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی ویژه برای امسال شد تا تولیدکنندگان بتوانند از بحران‌های مالی عبور کنند.

بابان‌زاده همچنین خواستار تعیین نرخ مصوب حق‌الحفاظ سردخانه‌ها در ابتدای فصل یعنی خردادماه شد و تصریح کرد: تحمیل نرخ‌های غیرمنتظره به باغدار در دی‌ماه اقدامی غیرمنصفانه است و باید با ابلاغ شفاف و به‌موقع از سردرگمی کشاورزان جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به رویکرد واقع‌بینانه مدیریت جدید استان نسبت به وضعیت کشاورزی و دریاچه ارومیه ابراز امیدواری کرد و گفت: این تغییر نگرش باید مستمر و نهادینه شود چرا که سیب هویت کشاورزی آذربایجان‌غربی است و حمایت از آن نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای حفظ امنیت غذایی و اقتصادی کشور است.

سد تعهدات ارزی؛ چرا صادرکنندگان واقعی از میدان خارج شده‌اند؟

در ادامه این همایش، جعفر نیکزاد رئیس کارگروه تجارت و دیپلماسی کشاورزی اتاق ایران با تمرکز بر چالش‌های بین‌المللی سیب استان، گفت: اگرچه آذربایجان‌غربی با تولید بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیب قطب تولید منطقه است اما پیچیدگی‌های تعهدات ارزی، نبود زیرساخت‌های بانکی مناسب و دشواری بازگشت ارز، صادرات این محصول را به بن‌بست کشانده است.

نیکزاد با تأکید بر اینکه این قوانین عملاً صادرکننده واقعی را از میدان خارج کرده و عرصه را برای واسطه‌های غیرمتخصص باز کرده است؛ گفت: این موضوع نه‌تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه اعتبار برند سیب ایرانی در بازارهای جهانی را نیز مخدوش می‌کند.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا برای محصولات کشاورزی آذربایجان‌غربی موضوع معافیت یا اصلاح تعهدات ارزی را به صورت ویژه در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ پیگیری کنند. نیکزاد تأکید کرد: صادرکنندگان به دنبال امتیاز ویژه نیستند بلکه خواسته اصلی ما ثبات قوانین، امکان برنامه‌ریزی و زیرساخت‌های شفاف بانکی است.

وی افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان متفق‌القول هستند که اگر مسئولان حوزه کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس، مطالبات بدنه تخصصی کشاورزی را جدی بگیرند سیب آذربایجان‌غربی همچنان می‌تواند بازارهای جهانی را تسخیر کند.

نیکزاد ادامه داد: پیام صریح فعالان این عرصه به دولت این است که میدان را به صادرکننده واقعی بسپارید ما با تمام توان برای ایران تولید و صادرات می‌کنیم به شرط آنکه سدهای قانونی برداشته شود.