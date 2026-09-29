باشگاه خبرنگاران جوان - سلیم محمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف پاسداشت آیینها، بازیهای سنتی و میراث ناملموس استان، جشنوارهای با عنوان «عطر نان، شور بازی، شکوه آیین» با محوریت پخت نانهای سنتی، بازیهای بومیمحلی و اجرای آیینهای سنتی در بخش فین برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد عصر پنجشنبه ۹ مهرماه ساعت ۱۵ با حضور مدیران و مسئولان استانی، نمایندگان محلی، هنرمندان و علاقهمندان به میراثفرهنگی و گردشگری در روستای کهتک برگزار خواهد شد.
محمدی درباره بخشهای مختلف این جشنواره بیان کرد: پخت انواع نانهای سنتی و محلی هرمزگان، اجرای بازیهای بومی، مراسم ساخت لباس و حنابندان همراه با موسیقی محلی، اجرای آیینهای اصیل سنتی و برنامههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان توسط کانون پرورش فکری، از مهمترین برنامههای این رویداد است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در پایان با تأکید بر نقش رویدادمحوری در رونق گردشگری روستایی خاطرنشان کرد: این جشنواره با همکاری استانداری هرمزگان، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، دهیاری کهتک، ادارهکل غله و خدمات بازرگانی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تدارک دیده شده و گامی ارزشمند در جهت معرفی ظرفیتهای بومگردی و فرهنگ غنی باغشهر فین به شمار میرود.
منبع خبر: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان