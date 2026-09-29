باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علیآبادی وزیر نیرو امروز ۷ مهر ماه در دومین همایش کاربران توربین گازی با تمرکز بر واحدهای گازی و سیکل ترکیبی، ضمن تقدیر و قدردانی از فعالیتهای متخصصان بخش خصوصی گفت: در اهمیت توربینهای گازی باید گفت که ممتازترین و پرافتخارترین مصنوع بشر توربین گازی است که معتقدم بهترین خدمت را به مردم کرده است.
وی ادامه داد: اینکه امروز جزئی از فهرست چند کشور دنیا در تولید توربینهای گازی هستیم، بسیار مهم و پر افتخار است. این ماشین دوار با دمای بیش از هزار درجه سانتی گراد و با سرعت بسیار بالا مهمترین مصنوع بشر است.
وزیر نیرو با تشریح روند کاری تولید در توربینهای گازی از گذشته تا به امروز، گفت: اولین چیزی که در این توربینها مهم است تنوع بخشی به سبد سوختی در آنها است، این نوع توربینها امروز از گاز و گازوئیل استفاده میکنند که احتمالا در آینده از سوختهای دیگر نیز استفاده خواهند کرد که به نسبت کارایی بهتر و آسیب پذیری کمتری به تجهیزات وارد خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به آخرین تحولات و به روز رسانیها در تولید توربینهای گازی در دنیا ادامه داد: شرکتهای خصوصی، دانشگاهها و پژوهشگاهها در اطلاع از این دانش و آخرین تحولات میبایست پیش قدم باشند.
به گفته علیآبادی؛ درخصوص مسائلی مهمی مانند راندمان، سرعت، و احتراق، روشهای تولید، تعمیرات و ... در تمام دنیا مقالات خوبی نگاشته شده که میتواند به فعالان این بخش کمک کند که در صورت بهرهمندی از این مقالات و اطلاع از آخرین دانش در این خصوص میتوانیم به سمت تولید توربین با سرعتهای بزرگتر پیش رویم.
وزیر نیرو در پایان تاکید کرد: مسائل مربوط به ذخیره سازها، نیروی انسانی متخصص آن هم در عصر هوش مصنوعی، روشهای کاهش هزینه تعمیرات، حفظ محیط زیست، برخی مشکلات مانند روشهای تولید مواد اولیه در شرایط تحریم حاکم در کشور، موارد کنترلی توربینها، اقتصاد برق که عامل بازدارنده توسعه است، مصرف آب در توربینها، تمرکز زدایی در تولید، امنیت سایبری و حفظ توربینها در برابر حملات سایبری، از جمله مهمترین مواردی است که کمتر به آن پرداختهایم.
منبع:پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو