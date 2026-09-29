باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فاضلی هریکندی روز سه‌ شنبه در دیدار مردمی با شهروندان در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرزگفت: یکی از مراجعه‌کنندگان مدعی شد فردی با معرفی خود به عنوان سرهنگ نیروی انتظامی با ادعای برخورداری از نفوذ در دستگاه قضایی وعده داده است پرونده برادرزاده وی را که در زندان به سر می‌برد، حل و فصل کند.

وی بیان کرد: براساس اظهارات این مراجعه‌کننده، قراردادی به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای انجام این کار بین 2 طرف منعقد شده و فرد مدعی نفوذ نیز ۵۰۰ میلیون تومان از این مبلغ را دریافت کرده است اما پس از گذشت چند ماه مشخص شده که وی فاقد توانایی یا نفوذ ادعایی بوده و اقدامی برای انجام موضوع قرارداد صورت نگرفته است.

رییس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه ادعای برخورداری از نفوذ در دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ساز کلاهبرداری از شهروندان شود، گفت: متاسفانه افرادی با ادعای دروغین داشتن سمت قضایی، انتظامی یا دولتی و ارتباط و نفوذ در دستگاه‌های مختلف، اعتماد برخی شهروندان را جلب کرده و در ازای وعده انجام امور قضایی یا اداری، از آنان وجه دریافت می‌کنند.

وی افزود: شهروندان نباید برای پیگیری پرونده‌های قضایی خود به افراد واسطه یا اشخاصی که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی هستند اعتماد کنند و پرداخت وجه به چنین افرادی نه تنها تضمینی برای حل پرونده ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند تبعات قانونی نیز به همراه داشته باشد.

فاضلی هریکندی با اشاره به مسوولیت کیفری مرتبط با ادعای اعمال نفوذ و پرداخت وجه در این زمینه بیان کرد: حتی اگر فرد مدعی نفوذ دارای سمت نظامی، انتظامی یا قضایی باشد، ادعای نفوذ در دستگاه قضایی برای انجام امور خارج از چارچوب قانونی، می‌تواند واجد وصف کیفری باشد و افرادی که با پذیرش چنین ادعاهایی اقدام به پرداخت وجه می‌کنند نیز ممکن است با مسئولیت قانونی مواجه شوند.

رییس کل دادگستری استان البرز همچنین تاکید کرد: مسیر رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مسیرهای رسمی و قانونی است و مردم باید از سپردن پرونده و پرداخت وجه به افراد مدعی نفوذ خودداری کنند.

وی افزود: رسیدگی مستقیم و بدون واسطه به مشکلات و درخواست‌های مردم از ارکان مهم تحقق عدالت و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است و حضور میدانی مدیران قضایی در میان مردم می‌تواند ضمن شناسایی دقیق‌تر مسائل و مشکلات، از شکل‌گیری برخی نارضایتی‌ها و اطاله دادرسی جلوگیری کند.

منبع ایرنا