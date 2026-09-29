سهراب بختیاری‌زاده قصد دارد با حفظ اسکلت اصلی استقلال، کمترین تغییر را در ترکیب این تیم ایجاد کرده و ثبات آبی‌پوشان را در ادامه فصل حفظ کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه- سهراب بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر تلاش کرده است ساختار اصلی استقلال را حفظ کند و به نظر می‌رسد سرمربی آبی‌پوشان در ادامه فصل نیز قصد ندارد تغییرات گسترده‌ای در ترکیب تیمش ایجاد کند.

استقلال در مسابقات اخیر با ترکیبی نسبتاً ثابت به میدان رفته و بختیاری‌زاده ترجیح داده به بازیکنانی که توانسته‌اند اعتماد او را جلب کنند، فرصت بیشتری بدهد. این موضوع به ویژه در خط دفاع و بخش‌های میانی زمین باعث شده هماهنگی میان نفرات افزایش پیدا کند و بازیکنان نیز شناخت بیشتری از وظایف خود در زمین داشته باشند.

کادر فنی استقلال معتقد است ایجاد تغییرات متعدد و مداوم در ترکیب می‌تواند به هماهنگی تیم آسیب بزند و به همین دلیل اولویت بختیاری‌زاده حفظ اسکلت اصلی و ایجاد تغییرات موردی بر اساس شرایط هر مسابقه است.

البته مصدومیت، محرومیت و شرایط بدنی بازیکنان می‌تواند در هر مسابقه تغییراتی را به ترکیب تحمیل کند، اما اصل برنامه سرمربی استقلال بر حفظ ساختار فعلی تیم استوار خواهد بود.

بختیاری‌زاده در شرایطی این رویکرد را دنبال می‌کند که استقلال باید همزمان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا رقابت کند و مدیریت شرایط بدنی بازیکنان نیز اهمیت زیادی دارد. بنابراین، سرمربی آبی‌پوشان علاوه بر حفظ اسکلت اصلی تیم، باید در برخی مسابقات نیز از ظرفیت نیمکت و بازیکنان جوان استفاده کند تا فشار مسابقات روی نفرات اصلی کاهش پیدا کند.

استقلال در ادامه فصل به دنبال حفظ ثبات موجود خواهد بود و بختیاری‌زاده نیز امیدوار است با تکیه بر همین ساختار و برطرف کردن نقاط ضعف، تیمش بتواند روند خود را در رقابت‌های پیش‌رو ادامه دهد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
شکایت پیکان از استقلال رد شد؛ حضور ماشاریپوف قانونی بود
استقلال در نیم‌فصل مهاجم جذب می‌کند
مذاکره استقلال با چند بازیکن برای تمدید قرارداد؛ رزاقی‌نیا در اولویت
افشای مدرک جدید پرسپولیس علیه یاسر آسانی
استقلال با ترکیب آشنا مقابل تراکتور؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ ثبات
زمان بازی دیدار گل گهر - استقلال خوزستان تغییر کرد
بلاتکلیفی نیمکت مدیریتی استقلال ادامه دارد
بختیاری‌زاده به استقلالی‌های امید: تلخی حذف را فراموش کنید
اصرار استقلال برای دریافت جام فصل گذشته؛ نامه‌نگاری دوباره با فدراسیون فوتبال
مراغه چیان:
فدراسیون فوتبال در ناکامی تیم ملی امید مقصر است/ بازیکنان سن بالا به تیم ملی چسبیده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نامه فدراسیون فوتبال به ترکیه برای میزبانی از بازی سوم تیم ملی
میرزازاده: امیدوارم با این مدال طلا مردم کشورمان شاد شده باشند
ایران در جایگاه سوم ایستاد
قلعه‌نویی: تیم ملی را بهتر از قبل خواهیم ساخت
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم ملی را بهتر از قبل خواهیم ساخت
ایران در جایگاه سوم ایستاد
نامه فدراسیون فوتبال به ترکیه برای میزبانی از بازی سوم تیم ملی
میرزازاده: امیدوارم با این مدال طلا مردم کشورمان شاد شده باشند
آمادگی کامل هافبک استقلال برای حضور در زمین بازی
استقلال خواهان جذب یک بازیکن شد
درخواست دوباره استقلال برای اهدای جام فصل گذشته
پوست اندازی در تیم ملی فوتبال ندیدیم/ بیرانوند و حاج صفی اشتباه وحشتناکی داشتند
پایان پرونده شیرجه ایران در بازی‌های آسیایی با جایگاه دهمی محمد مقدسی
امین میرزازاده طلایی شد 
با شاهکار قلعه نویی؛ نزول ایران در رنکینگ فیفا ثبت شد
پیروزی قاطع پدلیست‌های ایرانی و حضور در جمع ۸ تیم برتر
آغاز اردوی نهایی پارادوومیدانی‌کاران ایران برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا
۱۹ تیم در مسیر انتخابی تیم‌های ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال
شهرکی: می‌خواهم مسیر حضور دختران ایران در گلف آسیا را باز کنم
کرم‌پور: کیفیت رقابت‌های گلف ناگویا فوق‌العاده است+فیلم
وفایی در جدول اصلی اوپن شنژن شکست خورد
دست تراپ ایران به مدال نرسید/ تاریخ سازی کامل نشد
امین میرزازاده در سنگین وزن فینالیست شد
عزیزی: حضور دو نماینده گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اتفاقی مهم برای این رشته است
صعود نجفی و محمدتقی پور به یک‌چهارم مسابقات پدل
قربانی‌های جدید قلعه نویی!/ بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
علیپور به یک‌هشتم نهایی سنگ‌نوردی ناگویا رسید
اشتباهات دفاعی؛ سپر دفاعی قلعه نویی بعد از ۲ شکست