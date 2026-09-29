باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانیخواه- سهراب بختیاریزاده در هفتههای اخیر تلاش کرده است ساختار اصلی استقلال را حفظ کند و به نظر میرسد سرمربی آبیپوشان در ادامه فصل نیز قصد ندارد تغییرات گستردهای در ترکیب تیمش ایجاد کند.
استقلال در مسابقات اخیر با ترکیبی نسبتاً ثابت به میدان رفته و بختیاریزاده ترجیح داده به بازیکنانی که توانستهاند اعتماد او را جلب کنند، فرصت بیشتری بدهد. این موضوع به ویژه در خط دفاع و بخشهای میانی زمین باعث شده هماهنگی میان نفرات افزایش پیدا کند و بازیکنان نیز شناخت بیشتری از وظایف خود در زمین داشته باشند.
کادر فنی استقلال معتقد است ایجاد تغییرات متعدد و مداوم در ترکیب میتواند به هماهنگی تیم آسیب بزند و به همین دلیل اولویت بختیاریزاده حفظ اسکلت اصلی و ایجاد تغییرات موردی بر اساس شرایط هر مسابقه است.
البته مصدومیت، محرومیت و شرایط بدنی بازیکنان میتواند در هر مسابقه تغییراتی را به ترکیب تحمیل کند، اما اصل برنامه سرمربی استقلال بر حفظ ساختار فعلی تیم استوار خواهد بود.
بختیاریزاده در شرایطی این رویکرد را دنبال میکند که استقلال باید همزمان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا رقابت کند و مدیریت شرایط بدنی بازیکنان نیز اهمیت زیادی دارد. بنابراین، سرمربی آبیپوشان علاوه بر حفظ اسکلت اصلی تیم، باید در برخی مسابقات نیز از ظرفیت نیمکت و بازیکنان جوان استفاده کند تا فشار مسابقات روی نفرات اصلی کاهش پیدا کند.
استقلال در ادامه فصل به دنبال حفظ ثبات موجود خواهد بود و بختیاریزاده نیز امیدوار است با تکیه بر همین ساختار و برطرف کردن نقاط ضعف، تیمش بتواند روند خود را در رقابتهای پیشرو ادامه دهد.