باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شهاب مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی اعلام کرد: توقیف یکی از هواپیماهای شرکت کاسپین در استانبول ناشی از یک موضوع اداری مربوط به مدیریت پیشین بوده که در حال رایزنی و پیگیری برای حل آن هستیم.

وی تأکید کرد که موضوع پیش‌آمده ارتباطی با توقف فعالیت پروازهای این شرکت ندارد و صرفاً به اطلاع آنها رسیده که هواپیما در استانبول توقیف شده است.

او یادآور شد که در جریان برنامه عملیاتی پرواز استانبول–تهران، در پی بروز یک موضوع اداری در کشور ترکیه، بهره‌برداری عملیاتی از یک فروند از هواپیماهای بوئینگ این شرکت به‌طور موقت با محدودیت مواجه شد که مذاکرات و تعاملات مستمر با مراجع ذی‌صلاح و طرف‌های مرتبط در ترکیه نیز با هدف تسریع در فرآیند رفع محدودیت و بازگشت هواپیما به چرخه عملیاتی در حال انجام است.

او گفت: موضوع به صورت مستمر و از مسیرهای قانونی و تخصصی دنبال می شود و اولویت اصلی شرکت، تسریع در رفع محدودیت ایجادشده، بازگرداندن هواپیمای مذکور به ناوگان عملیاتی و استمرار برنامه پروازی در چارچوب الزامات ایمنی و مقررات هوانوردی است.

شهاب در خصوص مسافران این پرواز گفت: که برخی از مسافران با پروازهای بعدی به کشور بازگشته‌اند و در حال حاضر مشکلی از بابت بلاتکلیفی مسافران در استانبول وجود ندارد.

این شرکت اعلام کرد پس از بازگشت هواپیما، اطلاعات تکمیلی درباره رفع مشکل و بازگشت آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.