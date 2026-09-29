باشگاه خبرنگاران جوان - حمید باسره ، با تشریح اقدامات این نهاد در حمایت از سالمندان اظهار کرد: سالمندان سرمایههای ارزشمند جامعه و گنجینهای از تجربه و دانش هستند و حفظ کرامت، سلامت و رفاه آنان از اولویتهای مهم کمیته امداد به شمار میرود.
وی با اشاره به جمعیت سالمندان تحت حمایت این نهاد گفت: ۴۵ هزار و ۳۰۰ سالمند در استان از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند و خدمترسانی به آنان در ششماهه نخست سال جاری در قالب برنامههای مختلف حمایتی استمرار داشته است.
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان درباره مهمترین اقدامات انجامشده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: ۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال در قالب کمک به وضعیت کمی و کیفی معیشت این عزیزان، بهصورت ماهانه به حساب سالمندان تحت حمایت واریز شده است.
باسره ادامه داد: در بخش حمایتهای درمانی نیز با هدف کاهش هزینههای پزشکی و پوشش فرانشیز، مبلغ ۱۱ میلیارد ریال اعتبار تخصیص و هزینه شده است. همچنین در حوزه خدمات رفاهی و سلامت نیز ۱۰ میلیارد ریال اعتبار با سرانه ۳۵ میلیون ریال برای این قشر اختصاص یافته است.
وی از اجرای طرح ویژه «کرامت ماندگار» برای سالمندان بالای ۱۰۰ سال خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار برای حمایتهای ویژه از این گروه سنی اختصاص یافته است.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: در حوزه بهداشت سالمندان نیز یکهزار و ۴۴۰ بسته شامل پوشینه و اقلام بهداشت فردی به ارزش یک میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال میان ۳۹۳ نفر از سالمندان نیازمند توزیع شده است.
باسره در پایان تأکید کرد: رویکرد کمیته امداد در قبال سالمندان صرفاً معطوف به حمایتهای مالی نیست؛ بلکه حفظ کرامت انسانی، تکریم جایگاه سالمندان و توجه به سلامت و رفاه آنان در کنار حمایتهای معیشتی، در برنامههایی نظیر برگزاری اردوهای زیارتیسیاحتی و همایشهای تکریمی دنبال میشود.
منبع خبر:ادارهکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان هرمزگان