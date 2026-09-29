رئیس واحد ایمنی شرکت گاز استان آذربایجان غربی از وقوع ۱۴۹ حادثه ناشی از گاز برای مشترکین در سال ۱۴۰۴ و نیمه اول امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - حسن مددی رئیس واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان شرکت گاز آذربایجانغربی، اظهار کرد: طی سال گذشته ۱۱۱ مورد حادثه برای مشترکین گاز استان رخ داد که ۱۸ فوتی و ۵۸ مصدوم بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری نیز ۳۸ حادثه ناشی از گاز در استان رخ داده که متأسفانه یک نفر در این حوادث جان خود را از دست داده و یک نفر نیز مصدوم شد.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز طبیعی، افزود: بیشترین عوامل گزارششده در حوادث گاز، استفاده نکردن از شیلنگ و بست مناسب، استفاده از دودکش نامناسب یا نداشتن دودکش، استفاده از تجهیزات و وسایل گازسوز نامناسب و قرار دادن مواد اشتعالزا در مجاورت وسایل گازسوز بوده است.
رئیس واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با اشاره به پوشش بیمهای مشترکین، گفت: شرکت ملی گاز ایران از سالها قبل به نیابت از مشترکین، آنها را در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه کرده است تا در صورت وقوع حوادث جانی و مالی، بخشی از خسارت وارده جبران شود.
مددی ادامه داد: برای حوادث رخداده در سال گذشته و سال جاری نیز پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، گزارش حوادث و مستندات لازم برای شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال شده تا مراحل پرداخت خسارت انجام شود.
وی همچنین از نبود حادثه قابل توجه برای تأسیسات و کارکنان شرکت گاز آذربایجانغربی در سال جاری خبر داد و گفت: خوشبختانه در حوزه تأسیسات و کارکنان شرکت حادثه خاصی نداشتهایم و تنها دو مورد مصدومیت جزئی برای کارکنان رخ داد که بلافاصله درمان شدهاند.
مددی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای ایمنی کارکنان شرکت، اظهار کرد: تأمین مستمر تجهیزات حفاظت فردی از جمله کلاه و دستکش ایمنی، ابلاغ الزامات و دستورالعملهای ایمنی به پیمانکاران و نظارت بر نحوه اجرای آنها، از جمله اقداماتی است که برای پیشگیری از حوادث انجام میشود.
وی افزود: عملکرد پیمانکاران به صورت مستمر مورد نظارت قرار میگیرد تا موارد ناایمن و عدم انطباق با دستورالعملها شناسایی شود و بر اساس دفترچه پیمان، در صورت مشاهده موارد ناایمن، جرایم و ضمانتهای اجرایی لازم برای پیمانکاران طرف قرارداد در نظر گرفته شده است.
رئیس واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: پیمانکاران پیش از برگزاری مناقصه مورد ارزیابی قرار میگیرند و تنها پیمانکارانی که حداقل سطح مورد نظر را در شاخصهای ارزیابی کسب کنند، امکان حضور در فرآیند مناقصه را خواهند داشت. پیمانکاران منتخب نیز به صورت ماهانه در پنج محور، از جمله شاخصهای ایمنی، مورد ارزیابی و نظارت قرار میگیرند.
مددی همچنین از بررسی مستمر سیستمهای اطفای حریق در ساختمانها و ابنیه شرکت گاز خبر داد و گفت: این سیستمها به صورت روتین مورد بررسی قرار میگیرند تا در صورت بروز حادثه احتمالی، آمادگی لازم برای مقابله با آن وجود داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف پیشگیری از وقوع حوادث، صیانت از جان کارکنان و مشترکین و ارتقای مستمر سطح ایمنی در شرکت گاز آذربایجانغربی انجام میشود.