باشگاه خبرنگاران جوان - سیوهشتمین نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاههای اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر پیامدهای پدیده جوی «النینو»، با حضور مدیران ارشد استانی و شهری برگزار شد.
در این جلسه، بر تقویت زیرساختها، انسجامبخشی به خدمات شهری و ضرورت عملیاتیسازی مدیریت واحد شهری برای کاهش مخاطرات سیلابهای فصلی تأکید شد.
غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس و جانشین استاندار در این ستاد، با تقدیر از عملکرد شهرداری شیراز، این مجموعه را از منسجمترین و پرکارترین دستگاههای استان خواند و تصریح کرد: شهرداری شیراز در حوزههای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی عملکردی درخشان داشته و حتی در حفظ فضای سبز شهر با وجود شرایط بد اقلیمی، مدیریت کارآمدی را به نمایش گذاشته است.
غلامی با اشاره به موفقیت پروژه لولهگذاری «دروازه قرآن» به عنوان یک اقدام الگو در سطح کشور، افزود: این پروژه نشاندهنده شهامت و نگاه تخصصی مدیریت شهری شیراز برای مقابله با بحران است. نگاه ما در این قرارگاه، اولویت دادن به "پیشگیری" است و در این مسیر، شهرداری به عنوان فرمانده میدان، نقش محوری را ایفا میکند.
تشکیل «قرارگاه ویژه مقابله با النینو» و مانور عملیاتی در مهرماه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ضمن تشریح ماهیت پدیده النینو و احتمال وقوع بارشهای شدید در بازههای زمانی کوتاه، از تشکیل «قرارگاه ویژه مقابله با النینو» خبر داد و گفت: این قرارگاه با ساختار فرماندهیِ عملیاتی (مشابه ساختار نظامی) برای هماهنگی سریع میان دستگاههای امدادی و خدماترسان تشکیل میشود.
او همچنین از برگزاری مانور عملیاتی گسترده در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه در منطقه صدرا و بلوار شهید سلیمانی خبر داد و افزود: این مانور علاوه بر سنجش میزان آمادگی، فرصتی برای نمایش توانمندیهای زیرساختی و تجهیزاتی دستگاههای استان به شمار میرود.
مهار سیلاب و تأمین پایدار آب
سیاوش بدری، مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس، نیز در این نشست با ارائه گزارش عملکرد این شرکت در پیشگیری از سیلاب، از لایروبی ۸۷ کیلومتر از مسیرهای آبی استان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: مرکز ویژه بر ساماندهی رودخانه چنارراهدار و شناسایی ۳۹۷ سازه تقاطعی در سطح استان از مهمترین اقدامات برای ایمنسازی معابر است.
او با اشاره به پروژههای تأمین آب کلانشهر شیراز، از طراحی خط سوم آبرسانی به طول ۱۳۰ کیلومتر خبر داد و افزود: با اجرای این طرح، پایداری تأمین آب شرب شیراز تا افق بلندمدت تضمین خواهد شد.
این جلسه با تأکید بر لزوم هوشمندسازی ورودی و خروجی کنارگذرها و تداوم همافزایی دستگاههای خدماترسان زیر نظر مدیریت واحد شهری شیراز به کار خود پایان داد.
منبع: شهرداری شیراز