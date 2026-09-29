باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - معاون خدمات شهری شهرداری سنندج در این مراسم با اشاره به نقش ماندگار آتش‌نشانان در دوران دفاع مقدس و بحران‌های شهری، اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌ها و توان عملیاتی این نیروها بخشی از مسئولیت مدیریت شهری در قبال امنیت شهروندان است.

علی اصغری با یادآوری چالش‌های عملیاتی در حادثه تانکر سوخت محور سنندج همدان افزود: در شرایط پیچیده حوادث، تکیه بر تجهیزات مدرن و فرماندهی صحیح عملیات تفاوت بزرگی میان مدیریت موفق بحران و فاجعه ایجاد می‌کند.

او همچنین توسعه شهر و افزایش ساخت‌وسازهای بلندمرتبه را دلیلی برای لزوم بازنگری در تجهیزات و زیرساخت‌ها دانست و تأکید کرد که برنامه‌ریزی برای شهر امروز نیازمند امکانات به‌روز است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان نیز در این مراسم آتش‌نشانی را یکی از ارکان اصلی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری برشمرد.

سه‌رکوت نجفی تصریح کرد: موفقیت در کاهش حوادث تنها با افزایش امکانات حاصل نمی‌شود، بلکه باید فرهنگ ایمنی به یک رفتار عمومی تبدیل شود.

او با تأکید بر شعار هر شهروند یک آتش‌نشان افزود که هدف نهایی، تربیت نسلی است که با مبانی پیشگیری آشنا باشد.

نجفی اعلام کرد که استانداری برای گسترش آموزش‌های عمومی و تبدیل موضوع ایمنی به یک مطالبه و رفتار جمعی با سازمان آتش‌نشانی همکاری همه‌جانبه خواهد داشت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج نیز با ارائه گزارشی جامع از عملکرد یک‌ساله این سازمان، از انجام هزار و ۵۵ عملیات امداد و نجات در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

مرتضی کرمی با اشاره به اجرای طرح استقرار تیم‌های پیشرو در پارک‌های جنگلی آبیدر و روژیار گفت: این اقدام باعث کاهش چشمگیر آتش‌سوزی مراتع از ۳۸ مورد در سال گذشته به سه مورد در سال جاری شده است.

او همچنین از جذب ۸۵ نیروی جدید و تقویت ناوگان با افزودن خودروهای تخصصی همچون پیکاپ پیشرو و خودروی غواصی خبر داد و افزود: با رشد ۶۱ درصدی در فعالیت‌های آموزشی، بیش از ۲۳۹ هزار نفر در سنندج آموزش‌های ایمنی را دریافت کرده‌اند.

در پایان این مراسم، عضو شورای اسلامی شهر سنندج ضمن تجلیل از فداکاری آتش‌نشانان، بر لزوم توجه ویژه به معیشت و انگیزه نیروهای عملیاتی تأکید کرد.

فرهاد میمنت‌آبادی اظهار داشت که آتش‌نشانان نباید تاوان ضعف‌های زیرساختی شهر و گره‌های ترافیکی را بپردازند.

او با اشاره به اهمیت تسهیل تردد خودروهای امدادی در سطح شهر، تصریح کرد که تقویت سازمان آتش‌نشانی در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم برای حفظ جان و آرامش مردم است و شورای شهر و شهرداری باید تمامی توان خود را برای ارتقای توانمندی‌های جسمی، روحی و تجهیزاتی این مجموعه به کار بگیرند.