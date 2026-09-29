مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از برگزاری نشست تخصصی هم‌اندیشی با مسئولان صداوسیمای مرکز خلیج فارس، به‌منظور هماهنگی و بسیج امکانات برای مقابله با مخاطرات ناشی از پدیده جوی ال‌نینو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حسن‌زاده با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده ال‌نینو در کشور و به‌ویژه در استان هرمزگان طی روزهای آینده، اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم جهت پاسخ مؤثر و به‌موقع به حوادث احتمالی آغاز شده و امکانات استان در این زمینه بسیج شده است.

وی با تأکید بر نقش استراتژیک رسانه در چرخه مدیریت بحران افزود: رسانه صرفاً ابزاری برای اطلاع‌رسانی نیست، بلکه آگاهی‌بخشی گسترده در سطح جامعه از طریق صداوسیما، نقش مؤثری در کاهش مخاطرات جوی با دقت و سرعت بیشتر ایفا می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در ادامه با اشاره به سازوکارهای حمایتی از شهروندان در اثر حوادث طبیعی گفت: طبق دستورالعمل‌های صندوق بیمه حوادث طبیعی، شهروندان آسیب‌دیده از مخاطراتی همچون سیل می‌توانند با مراجعه به ادارات بنیاد مسکن، مدارک خود را برای ارزیابی و دریافت کمک‌های بلاعوض ارائه دهند.

منبع خبر: صداوسیما مرکز خلیج فارس

برچسب ها: مدیریت بحران ، هرمزگان
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