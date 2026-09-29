باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در سومین روز از آنچه یهودیان «عید عرش» مینامند که روز گذشته برگزار شد، یک هزار و ۲۷۱ شهرکنشین با همراهی ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم رژیم تروریستی اسرائیل، به مسجدالاقصی یورش بردند. این اقدام در میان تدابیر شدید امنیتی و استقرار گسترده نیروهای صهیونیستی در اطراف مسجد و بخش قدیمی قدس اشغالی انجام شد.
این تشدید تنش همزمان با بیستوششمین سالگرد یورش آریل شارون به محوطه مسجدالاقصی صورت گرفت؛ اقدامی که در پی آن انتفاضه دوم فلسطین آغاز شد. این در حالی است که یورش به مسجدالاقصی بهتدریج به اقدامی جمعی و مستمر تبدیل شده و شمار شرکتکنندگان در آن افزایش یافته و همزمان دامنه و نوع آیینهای همراه آن نیز گسترش پیدا کرده است.
یورشهای روز گذشته از طریق «باب المغاربه» و در چندین نوبت انجام شد. نیروهای اسرائیلی فلسطینیان را از مسیر حرکت یورشبرندگان دور کردند و محدودیتهایی برای رفتوآمد ساکنان قدس اشغالی و ورود نمازگزاران به مسجد اعمال کردند. همچنین در صحنهای مسجدالاقصی، آیینها و نمازهای تلمودی بهصورت علنی و جمعی برگزار شد و شرکتکنندگان به آوازخوانی و رقص پرداختند.
بنگویر که همراه شهرکنشینان وارد محوطه مسجدالاقصی شده بود، گفت: «ما صاحبان این مکان هستیم» و مسجدالاقصی را «مهمترین مکان برای ملت یهود» توصیف کرد. او همچنین ادعا کرد: «ملت اسرائیل در مسیر پیروزی مطلق قرار دارد.» کاتس نیز همراه گروهی از شهرکنشینان وارد صحن البراق و اطراف مسجدالاقصی شد.
این تشدید تنش یک روز پس از یورش حدود یک هزار و ۵۰۰ شهرکنشین به مسجدالاقصی صورت گرفت. آنها در نزدیکی باب القطانین نمازها و آیینهای تلمودی برگزار کردند و به خواندن سرود و اجرای رقص گروهی پرداختند.
در روزهای پیش از آن نیز همزمان با اعیاد یهودی، یورشهای گستردهای به مسجدالاقصی انجام شد و شمار شرکتکنندگان و دامنه آیینهای برگزارشده در صحنهای مسجد افزایش یافت. بر اساس دادههای استانداری قدس، در روزهای ۲۰ و ۲۱ سپتامبر، یک هزار و ۶۷۸ شهرکنشین همزمان با آنچه «عید یوم کیپور» نامیده میشود، وارد مسجدالاقصی شدند؛ ۹۹۲ نفر در روز پیش از عید و ۶۸۶ نفر در روز عید. استانداری قدس اشغالی اعلام کرد این رقم بالاترین تعداد ثبتشده در جریان این مناسبت بوده است.
بر اساس آمار استانداری قدس اشغالی، از ابتدای سال جاری تا پایان ماه اوت، ۴۰ هزار و ۶۶۱ شهرکنشین وارد مسجدالاقصی شدهاند. همچنین از ابتدای سال تا اوایل سپتامبر، حدود ۸۰۰ حکم برای دور کردن ساکنان اصلی قدس از مسجد صادر شده است.
این آمار نشاندهنده تغییر ماهیت یورشها در سالهای اخیر است؛ بهگونهای که این اقدامات از ورود گروههای محدودی از شهرکنشینان به صحنهای مسجد تحت حفاظت پلیس رژیم تروریستی اسرائیل، به موجهای گستردهای تبدیل شده که در آن مسئولان سیاسی و خاخامها نیز حضور دارند و آیینهای یهودی علنی و جمعی در داخل صحنهای مسجد برگزار میشود؛ در حالی که مقامهای اسرائیلی محدودیتهایی را علیه فلسطینیان در داخل مسجد و اطراف آن اعمال میکنند.
یورش روز گذشته که مسئولان رژیم تروریستی اسرائیل در راس آن قرار داشتند، همزمان با سالگرد یورش شارون در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰ به صحنهای مسجدالاقصی انجام شد؛ اقدامی که آن زمان نیز با تدابیر شدید امنیتی همراه بود. یک روز پس از ورود شارون، نیروهای صهیونیستی به مسجدالاقصی یورش بردند و در پی آن درگیریهای خونینی در قدس، کرانه باختری و نوار غزه آغاز شد که در نهایت به «انتفاضه الاقصی» تبدیل شد.
اقدام شارون در آن زمان در شرایطی سیاسی و میدانی پرتنش صورت گرفت؛ شرایطی که بنبست مذاکرات سازش و گسترش شهرکسازی در اراضی فلسطینی بر آن سایه افکنده بود. این اقدام بهسرعت به یکی از مهمترین رویدادهای مرتبط با آغاز انتفاضه دوم تبدیل شد؛ انتفاضهای که سالها ادامه یافت و مناطق گستردهای از سرزمینهای اشغالی را دربر گرفت.
با وجود تفاوت شرایط سیاسی و میدانی امروز، یادآوری اقدام شارون نشاندهنده آن است که یورش به مسجدالاقصی از رویدادی استثنایی و شوکآور، به اقدامی تبدیل شده که بهصورت تدریجی و تکرارشونده، بهویژه در جریان اعیاد و مناسبتهای دینی یهودیان، در حال تثبیت است.
استانداری قدس اشغالی هشدار داد تداوم این اقدامات، همزمان با اعمال محدودیت علیه ساکنان قدس و جلوگیری از دسترسی شماری از آنها به مسجد، بخشی از سیاستی برای تغییر وضعیت موجود در قدس و مسجدالاقصی و افزایش خطر تحمیل تقسیم زمانی و مکانی این مکان است.
منبع: الاخبار