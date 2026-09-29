نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، با اشاره به دیدار اخیر وزرای خارجه روسیه و آلمان، مدعی شد این دیدار نشان داد برلین و اتحادیه اروپا نقشی در مذاکرات مربوط به اوکراین ندارند.

باشگاه  خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین،  اعلام کرد دیدار سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با همتای آلمانی خود، یوهان وادفول،  نشان داد که آلمان و اتحادیه اروپا در مذاکرات درباره اوکراین نقشی ندارند.

اولیانوف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «وزیر امور خارجه آلمان درخواست دیدار با سرگئی لاوروف در نیویورک را مطرح کرد. برای چه؟ برای تکرار روایت‌های معمول غرب. او هیچ حرف جدیدی برای گفتن نداشت. به این ترتیب، او صرفاً ثابت کرد که آلمان و اتحادیه اروپا هیچ نقشی در مذاکرات درباره اوکراین ندارند.»

لاوروف و وادفول ۲۶ سپتامبر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند. این نخستین دیدار دو طرف از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین بود و حدود ۲۰ دقیقه به طول انجامید.

لاوروف پس از این دیدار گفت از همتای آلمانی خود مطلب جدیدی نشنیده و به گفته وزیر خارجه روسیه، وادفول صرفاً موضع تثبیت‌شده برلین را تکرار کرده است. وادفول پس از این دیدار از اظهارنظر درباره مذاکرات خودداری کرد.

لاوروف پیش از این، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ با وزیر امور خارجه وقت آلمان، آنالنا بربوک،  دیدار کرده بود.

منبع: تاس

برچسب ها: آلمان و روسیه ، جنگ روسیه و اوکراین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
جوک گفت. آلمان تاثیر زیادی در صلح اکراین دارد.
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