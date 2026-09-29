باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی امروزدر مراسم روز آتشنشان گفت: امروز ما در میانه جنگ سوم هستیم که هنوز تمام نشده و شرایط البته تفاوت کرده است. اگر در جنگ هشت ساله دهه ۶۰ خطوط مرزی در مواجهه با رژیم بعثی بود و گهگاه در شهرهای ما تعرضاتی صورت میگرفت، برعکس در جنگ ۱۲ روزه خردادماه و در جنگ ۴۰ روزه اسفند تا امروز، شهرها در تقابل قرار گرفتند و آتشنشانان میداندار اصلی جنگ بودند.
وی خطاب به آتشنشانان تهران گفت: امروز در بین مسئولین رایج است و اگر در جایی مشکلی اتفاق بیفتد، آتشنشان ماست که از تهران ماموریت ویژه دریافت میکند و در آن نقطه حاضر میشود؛ آنچه که در آبادان، بندرعباس و در شمال کشور رقم خورد، یا در سیلهای مختلف مشاهده کردیم، حکایت از این میکند که این به عنوان یک موضوع اصلی در ذهن مسئولین نشسته که اگر جایی مثلاً در آبادان اتفاقی میافتد، کارگشایی آن را به دست و بازوی شما میدانند و این افتخار را دارید که ماموریتهای فراتر از جغرافیای پایتخت را هم بر عهده بگیرید و با استواری تمام اینها را به انجام برسانید.
وی با تاکید بر اینکه آنچه در این جنگ و جنگهای گذشته ما را پیروز کرد، روحیه رشادت و شجاعت و خودباوری متکی بر ایمان بود، اضافه کرد: در صحنه تقابل با دشمن، دشمن از نظر تکنولوژی برتری دارد و فاصلههای زیادی با کشورهای دیگر برقرار کرده و به نام قویترین ارتش دنیا در عرصههای مختلف شناخته میشود، اما این تکنولوژی و پول و سرمایه در مقابل پیوند و ایمان رزمندگان ما که متکی به اراده الهی بودند و هستند، ناکام ماند و دشمن به هیچ یک از خواستههای خودش نرسید. گرچه آنها امید دارند داخل کشور ما را به هم بزنند و صحنه جدیدی از تعرض را به ما تحمیل کنند؛ یعنی آنچه که نتوانستند در خرداد، دی و اسفند سال قبل تا امروز به آن برسند. دشمن امید دارد با بلوایی که به مدد ایجاد تنگناهای اقتصادی تحمیل میکند، ناامنی را گسترش دهد و از این ناامنی سوء استفاده و تعرض خودشان را تکمیل کند.
زاکانی گفت: آنچه که برنامه ماست در چند سطح قابل عرضه است؛ یک بخش در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است با کاری که از امروز آغاز شد و آن عرضه ۱۲ قلم کالا به قیمت زیر قیمت موجود بازار است. این طرح امروز شروع شد و کل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار جمعیت خانوارهای تهرانی میتوانند در میادین تره بار و فروشگاه شهروند از طریق سامانه شهرزاد خرید کنند و اطمینان داشته باشند تا شش ماه دیگر قیمت برنج و گوشت و روغن و حبوبات و نیازهای معیشتی آنها تغییر نخواهد کرد.
زاکانی همچنین گفت: امروز بزرگترین فشار مسکن بر گرده خانوادهها است و شهرداری پیگیر رفع این مشکل نیز است.
وی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد حقوق افراد برای مسکن هزینه میشود، گفت: ۲۱۱ لکه به مساحت ۶۳۹ هکتار در مسیر تحول و نوسازی قرار گرفته و چهار هفته دیگر، عملیات از ۱۰ نقطه بهصورت رسمی آغاز خواهد شد.
وی بااشاره به تلاش شهرداری برای حل مشکلات آتشنشانی در حوزه های مختلف همچون حقوق، مزایا و ... گفت: موضوع سختیکار آتشنشانان نیز یک گیر قانونی دارد چون نوعیت پرسنل شهرداری تهران در حوزه آتشنشانی فرق میکند و این کار را از طریق قانون حل میکنیم، آنچه که مهم است این است که آتشنشانان هیچ دغدغهای غیر از آنچه که دغدغه مردم هست و ما باید به آنها رسیدگی کنیم، نداشته باشند.
زاکانی در خاتمه سخنان خود از افزایش پایگاههای آتشنشانی از ۱۳۹ به ۱۴۴ پایگاه خبر داد و افزود: در حوزه زنان نیز پایگاه دوم فعال فعال خواهد شد و تنوع خرید امکانات و تجهیزات نیز ادامه دارد.
منبع: ایسنا