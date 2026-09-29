رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک از انهدام یک باند سرقت طلا و دستگیری اعضای آن خبر داد و گفت: متهمان این پرونده در جریان تحقیقات به ۱۲ فقره سرقت از منازل این شهرستان اعتراف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیامک ابراهیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: با اقدامات صورت‌گرفته، اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند و متهمان در جریان تحقیقات به جرم خود مبنی بر سرقت طلا از منازل اعتراف کردند.

وی با اشاره به روند پیگیری این پرونده افزود: در ادامه تحقیقات، دو نفر از خریداران اموال مسروقه (مالخر) نیز در ارتباط با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

ابراهیمی در پایان با هشدار به شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان باید در نگهداری طلاجات و سایر اموال ارزشمند خود دقت بیشتری داشته باشند و تا حد امکان از نگهداری حجم بالای طلا، وجه نقد و اموال گران‌قیمت در منزل خودداری کنند.

منبع خبر:روابط‌عمومی حوزه قضایی شهرستان بستک

برچسب ها: سارق ، طلاجات ، بستک ، هرمزگان
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