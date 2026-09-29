باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- منیره امجدیان اظهار کرد: غذاهای بومی و محلی هر منطقه متاثر از شرایط اقلیمی، فرهنگ، سبک زندگی و مواد اولیه همان منطقه شکل گرفتهاند و در کردستان نیز تنوع غذایی قابل توجهی وجود دارد که میتواند برای گردشگران جذاب باشد.
او افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کردستان، در غذاهای بومی استان توجه به ویژگیهای مواد غذایی و طبع گرم و سرد آنها مورد توجه بوده است و این موضوع یکی از ظرفیتهای قابل معرفی در گردشگری خوراک است.
امجدیان عنوان کرد: گردشگری که وارد منطقهای با شرایط آبوهوایی متفاوت از محل زندگی خود میشود، میتواند با غذاهای بومی متناسب با فرهنگ و اقلیم آن منطقه آشنا شود و همین ویژگی، بخشی از تجربه سفر او را شکل میدهد.
این کارشناس و داور بینالمللی با اشاره به ظرفیت برخی غذاهای بومی کردستان برای معرفی به عنوان برند گردشگری خوراک گفت: یکاوه، قلیه و حلوای گلزرد از جمله غذاهایی هستند که قابلیت معرفی و عرضه گستردهتر به گردشگران را دارند.
او یادآور شد: برای تبدیل یک غذای محلی به برند گردشگری، تنها پخت و عرضه آن کافی نیست، بلکه باید روی معرفی، آموزش، شیوه ارائه، استانداردسازی و روایت فرهنگی آن نیز کار شود تا گردشگر با پیشینه و هویت آن غذا آشنا شود.
امجدیان بیان کرد: یکاوه و حلوای گلزرد میتوانند در صورت معرفی و عرضه مناسب، به عنوان بخشی از هویت غذایی کردستان در برنامه سفر گردشگران قرار گیرند.
این کارشناس با بیان اینکه گردشگران استقبال زیادی از غذاهای محلی و تجربههای مرتبط با خوراک دارند، افزود: گردشگری خوراک تنها به خوردن یک غذای محلی محدود نمیشود و میتوان آن را به یک تجربه کامل و تعاملی برای گردشگر تبدیل کرد.
او عنوان کرد: یکی از جذابترین بخشهای گردشگری خوراک این است که گردشگر خودش در فرآیند تهیه غذا مشارکت داشته باشد و با مواد اولیه بومی، شیوه سنتی طبخ و فرهنگ غذایی مردم منطقه آشنا شود.
امجدیان برگزاری جشنوارهها و رویدادهای مرتبط با خوراک را از دیگر ظرفیتهای توسعه گردشگری خوراک دانست و گفت: جشنوارههای غذا، گیاهان بهاری، شب چله و رمضان زمینه مناسبی برای معرفی غذاهای بومی و محلی کردستان فراهم میکنند.
این کارشناس و داور بینالمللی افزود: چنین رویدادهایی گردشگران بیشتری را به استان جذب میکند و در کنار غذا، ظرفیتهای فرهنگی، آیینها، کشاورزی و محصولات بومی منطقه نیز معرفی میشود.
امجدیان با تاکید بر ضرورت ایجاد پیوند میان گردشگری خوراک، کشاورزی و صنایعدستی اظهار کرد: اگر این حوزهها در کنار یکدیگر قرار گیرند، تجربه کاملتری برای گردشگر ایجاد میشود و استفاده از محصولات کشاورزی بومی، مواد اولیه محلی، ظروف و ابزارهای سنتی و صنایعدستی مرتبط با سفره و آشپزی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند.
او در خصوص ظرفیت رستورانها، هتلها و اقامتگاههای بومگردی برای معرفی غذاهای محلی گفت: این ظرفیت وجود دارد، اما برای استفاده بهتر از آن نیازمند آموزش هستیم.
این کارشناس افزود: فعالان رستورانها و مراکز اقامتی باید با غذاهای بومی و محلی، شیوه طبخ، نحوه معرفی و چگونگی ارائه آنها به گردشگر آشنا باشند تا گردشگر هنگام حضور در کردستان، تجربهای باکیفیت از خوراک بومی داشته باشد.
او با تاکید بر حمایت بیشتر از فعالان حوزه گردشگری خوراک در کردستان یادآور شد: با حمایت از فعالان، برگزاری دورههای آموزشی، ایجاد رویدادهای تخصصی و فراهم کردن زمینه معرفی غذاهای محلی، ظرفیت گردشگری خوراک در استان بیش از گذشته فعال میشود.
امجدیان با اشاره به اهمیت صیانت از غذاهای سنتی کردستان بیان کرد: غذاهای بومی و محلی تنها یک خوراک نیستند، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، آداب و رسوم و میراث ناملموس منطقه به شمار میروند و حفظ و انتقال دانش مرتبط با آنها به نسلهای آینده ضروری است.
او در پاسخ به این پرسش که اگر یک گردشگر خارجی تنها فرصت تجربه یک یا دو غذای کردستان را داشته باشد، چه تجربهای را پیشنهاد میکند، گفت: یکاوه و حلوای گلزرد از جمله تجربههای شاخصی هستند که برای گردشگران خارجی پیشنهاد میشوند.
این کارشناس و داور بینالمللی افزود: معرفی این غذاها در کنار توضیح درباره پیشینه، مواد اولیه، شیوه طبخ و فرهنگ مرتبط با آنها، تجربهای متفاوت برای گردشگر رقم میزند و بخشی از فرهنگ غذایی کردستان را به او میشناساند.