مدیرعامل آبفای نیشابور اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰  دستگاه کنتور هوشمند به‌صورت پراکنده در سطح شهرستان نصب شده است و هرچه تعداد این کنتور‌ها افزایش پیدا کند، امکان مدیریت بهتر مصرف نیز فراهم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - صارمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف و تأمین پایدار آب در این شهرستان گفت: با وجود ناترازی‌های برق در سال گذشته و امسال، تأمین آب در شهر نیشابور مدیریت شده و تاکنون قطعی آب و نارضایتی گسترده‌ای در این بخش نداشته‌ایم.

او افزود: در حوزه روستایی نیز با توجه به اینکه بخشی از منابع آب به‌صورت مجتمع مورد استفاده قرار می‌گیرد، هرگونه قطعی می‌تواند بخش‌های دیگری را تحت تأثیر قرار دهد، اما با همراهی بخشداران، دهیاران و مردم، تاکنون مشکل جدی در این زمینه ایجاد نشده است.

مدیرعامل آبفای نیشابور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه صرفه‌جویی و کاهش هدررفت آب بیان کرد: در شبکه آب شهر نیشابور، زون‌بندی شبکه که از گذشته آغاز شده بود، ادامه پیدا کرده است و تکمیل این طرح نیازمند اعتبارات ملی است.

صارمی ادامه داد: در سال گذشته در مجموع بیش از ۶۴ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آب در شهرستان نیشابور انجام شد که در سطح استان خراسان رضوی، به‌جزء مشهد، اقدامی قابل توجه محسوب می‌شود.

او کنترل هوشمند آب را یکی دیگر از اقدامات آبفا برای مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: استفاده از تجهیزات کنترل هوشمند، امکان مدیریت بهتر مصرف، کاهش نشت و هدررفت آب، مدیریت فشار شبکه و کنترل انشعابات را فراهم می‌کند.

صارمی در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجرای کنتور‌های هوشمند گفت: کنتور‌های کنترلی پیش از این نیز مورد استفاده قرار می‌گرفتند و فرایند استفاده از این تجهیزات از گذشته آغاز شده بود، اما تجهیزات جدید از قابلیت‌های کنترلی و استاندارد‌های مورد نیاز برخوردار هستند.

او افزود: کنتور‌هایی که در منابع و تأسیسات نصب می‌شوند مورد تأیید شرکت آب منطقه‌ای استان هستند و کنتور‌های مورد استفاده برای مشترکان نیز مورد تأیید شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی قرار دارند.

مدیرعامل آبفای نیشابور اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰  دستگاه کنتور هوشمند به‌صورت پراکنده در سطح شهرستان نصب شده است و هرچه تعداد این کنتور‌ها افزایش پیدا کند، امکان مدیریت بهتر مصرف نیز فراهم خواهد شد.

صارمی با اشاره به تعداد مشترکان شهری نیشابور گفت: حدود ۱۲۰ هزار اشتراک شهری در شهرستان داریم و هدف‌گذاری شده است که در افق طرح تا سال ۱۴۱۰، امکان هوشمندسازی کنتور‌های مشترکان فراهم شود.

او در خصوص اولویت نصب این کنتور‌ها گفت: اولویت با مشترکان پرمصرف ک دستگاه‌های اجرایی است در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با حضور فرماندار به امضا رسیده است تا اجرای طرح با همکاری دستگاه‌های مربوطه آغاز شود.

 

برچسب ها: کنتور هوشمند آب ، شرکت آبفا ، وزارت نیرو
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