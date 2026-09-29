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هزینه جنگ علیه ایران بر دوش کسب‌وکار‌های کوچک آمریکا + فیلم

افزایش هزینه‌های ناشی از تورم در پی جنگ آمریکا علیه ایران، از اجاره و قبوض تا هزینه تأمین کالا، فشار سنگینی بر کسب‌وکار‌های کوچک آمریکا وارد کرده و فروش برخی از آنها را کاهش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۸۲ درصد کسب‌وکارهای آمریکا تنها یک کارمند دارند و ۹۹.۹ درصد شرکت‌ها کمتر از ۵۰۰ کارمند دارند؛ به همین دلیل، افزایش هزینه‌های ناشی از شرایط اقتصادی و تورم، فشار بیشتری بر این کسب‌وکارها وارد کرده است. صاحبان کسب‌وکار از افزایش هزینه اجاره، خدمات و کالاهای مورد نیاز خود سخن می‌گویند و کاهش قدرت خرید مشتریان نیز فروش آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

همزمان، بر اساس آمار رسمی، قیمت‌های مصرف‌کننده در ۲۰ ماه نخست بازگشت ترامپ به کاخ سفید ۵ درصد افزایش یافته است.  این فشار اقتصادی در ارتباط با جنگ آمریکا علیه ایران است و دلیل تشدید فشار بر طبقه کارگر و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در آمریکاست ؛ شرایطی که می‌تواند پیامدهای سیاسی بلندمدتی برای دولت ترامپ داشته باشد. از جمله احتمال از دست رفتن کنترل کنگره در انتخابات میان دوره ای.

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