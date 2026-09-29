باشگاه خبرنگاران جوان - ۸۲ درصد کسبوکارهای آمریکا تنها یک کارمند دارند و ۹۹.۹ درصد شرکتها کمتر از ۵۰۰ کارمند دارند؛ به همین دلیل، افزایش هزینههای ناشی از شرایط اقتصادی و تورم، فشار بیشتری بر این کسبوکارها وارد کرده است. صاحبان کسبوکار از افزایش هزینه اجاره، خدمات و کالاهای مورد نیاز خود سخن میگویند و کاهش قدرت خرید مشتریان نیز فروش آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
همزمان، بر اساس آمار رسمی، قیمتهای مصرفکننده در ۲۰ ماه نخست بازگشت ترامپ به کاخ سفید ۵ درصد افزایش یافته است. این فشار اقتصادی در ارتباط با جنگ آمریکا علیه ایران است و دلیل تشدید فشار بر طبقه کارگر و صاحبان کسبوکارهای کوچک در آمریکاست ؛ شرایطی که میتواند پیامدهای سیاسی بلندمدتی برای دولت ترامپ داشته باشد. از جمله احتمال از دست رفتن کنترل کنگره در انتخابات میان دوره ای.