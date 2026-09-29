باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد روسیه خواهان ادامه عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و گفت اظهارات «علی نیکزاد»، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال ارائه طرحی با قید «سه‌فوریتی» برای خروج از این پیمان، نیازمند توضیح بیشتر است.

پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «ما نمی‌خواهیم ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. ما NPT را سنگ‌بنای نظام منع اشاعه هسته‌ای می‌دانیم و امیدواریم ایران همچنان یکی از اعضای مهم و مسئول این پیمان باقی بماند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که نیکزاد پیش‌تر اعلام کرده بود ایران دیگر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا «رافائل گروسی»، مدیرکل این نهاد، اعتماد ندارد و خروج کشور از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را اقدامی «واقع‌بینانه و به‌راحتی قابل اجرا» دانسته بود.

منبع: تاس