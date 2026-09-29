باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید رضا شمسایی رئیس انجمن پلاستیک تهران در نشست خبری امروز با اشاره به شرایط دشوار فعالیت تولیدکنندگان گفت: امروز حتی وضعیت قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و تصمیماتی که قرار است در بورس اعلام شود، برای تولیدکنندگان امیدبخش نیست و همچنان با شرایط التهابی در بازار مواجه هستیم، اما با وجود تمام این مشکلات، دوستان در حال برگزاری این نمایشگاه هستند.

شمسایی تأکید کرد: همان‌طور که در حدود هفت ماه شرایط جنگی، حمایت مردم نقش مهمی در همراهی با دولت و حاکمیت داشت، امروز نیز حمایت رسانه‌ها و افکار عمومی از بخش تولید می‌تواند به عبور از شرایط دشوار کمک کند.

شمسایی با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه تجارت و صادرات گفت: برای کاهش بخشی از این محدودیت‌ها، نیازمند یک کار جمعی میان وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط هستیم تا هر یک از بخش‌ها وظایف خود را انجام دهند و محدودیت‌های موجود را به حداقل برسانیم.

وی درباره وضعیت تأمین مواد اولیه صنایع پلیمر و میزان افزایش قیمت این مواد اظهار کرد: مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت بسیار متنوع است و به همین دلیل نمی‌توان یک آمار کلی و دقیق درباره میزان تأمین یا افزایش قیمت همه محصولات ارائه کرد.

وی ادامه داد: با این حال، یکی از مسائل مهمی که همکاران ما در کمیسیون بازرگانی پیگیری می‌کنند، وضعیت عرضه مواد اولیه در بورس است. تا جایی که اطلاع دارم، میزان عرضه برخی مواد به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد میزان عرضه پیشین رسیده که طبیعتاً چنین کاهش شدیدی می‌تواند التهاب قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

شمسایی با بیان اینکه در برخی محصولات اطلاعات دقیق و به‌روز در اختیار انجمن نیست، افزود: مسئله تأمین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز صنعت پلیمر است.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه در ماه‌های اخیر گفت: یکی از مشکلات این است که تولیدکننده برای چند ماه متوالی مجبور شده مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر خریداری کند. یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده، تعیین سقف رقابت در بورس کالا است؛ به این معنا که اگر برای کالایی قیمت پایه مشخص شود، سقفی برای میزان رقابت نیز تعیین شود تا رقابت از یک میزان مشخص فراتر نرود.

شمسایی افزود: در حال حاضر در برخی موارد میزان رقابت در بورس کالا به بیش از ۵۰ درصد و حتی در مواردی به بالای ۱۰۰ درصد می‌رسد که این مسئله مستقیماً بر قیمت تمام‌شده مواد اولیه و در نهایت قیمت محصول نهایی اثر می‌گذارد.

رئیس انجمن صنایع پلاستیک استان تهران یکی دیگر از چالش‌های این حوزه را سیاست‌گذاری در صنعت پتروشیمی دانست و گفت: در سال‌های گذشته در برخی حوزه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی در صنعت پتروشیمی انجام شده، اما در مواردی تناسب میان خوراک، ظرفیت و نیاز واحدهای پایین‌دستی به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: اگر سیاست‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی بر اساس مطالعات کارشناسی و متناسب با نیاز زنجیره تولید اجرا می‌شد و ظرفیت واحدهای مورد نیاز تقویت می‌شد، امروز در برخی مواد پتروشیمی با التهاب کمتری مواجه بودیم.

شمسایی با اشاره به برخی مواد مورد استفاده در صنایع پایین‌دستی از جمله PVC و پلیمرهای مختلف اظهار کرد: در این بخش‌ها همچنان با چالش‌هایی در زمینه تأمین و عرضه مواجه هستیم و لازم است اطلاعات دقیق‌تر و منسجم‌تری در اختیار تشکل‌های تخصصی قرار گیرد تا بتوان درباره وضعیت بازار تصمیم‌گیری مناسب‌تری داشت.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت صادراتی صنایع پلاستیک و پلیمر کشور گفت: محصولات صنایع پلاستیک ایران از نظر کیفیت و قابلیت صادرات، ظرفیت قابل توجهی دارند و برخلاف برخی محصولات عمومی، بخش قابل توجهی از تولیدات این صنعت در بازارهای مختلف قابل عرضه است.

رئیس انجمن صنایع پلاستیک استان تهران افزود: در حوزه قطعات خودرو نیز محصولات ایرانی در برخی بازارهای منطقه‌ای مانند عراق و سوریه سابقه صادرات داشته‌اند، هرچند به دلیل شرایط جنگی و تحولات سیاسی، بخشی از این بازارها تحت تأثیر قرار گرفته است.

شمسایی تصریح کرد: در حوزه پلاستیک و پلیمر نیز صادرات خوبی داریم و حتی در بخش‌هایی مانند کامپاند و مواد بازیافتی، محصولات ایرانی به کشورهایی مانند ترکیه، کره و چین صادر می‌شود. همچنین در حوزه محصولات نهایی و لوازم خانگی نیز ظرفیت صادراتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه چین یکی از بازارهای مهم برای برخی محصولات صنایع پلاستیک و پلیمر ایران است، گفت: در برخی بخش‌ها مشکل خاصی برای فروش محصول وجود ندارد و مسئله اصلی، مشکلات مربوط به فرآیند صادرات، بازگشت ارز و تعهدات ارزی است.

شمسایی با انتقاد از برخی موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده که از صادرکننده حمایت شود، اما صادرکننده ایرانی علاوه بر مشکلات مربوط به فروش کالا، با تعهدات ارزی، دریافت مشوق‌های صادراتی و مشکلات انتقال و دریافت وجه نیز مواجه است.

وی افزود: در برخی کشورها دولت برای حمایت از صادرات، مشوق‌هایی در نظر می‌گیرد تا صادرکننده بتواند با قدرت بیشتری در بازارهای جهانی رقابت کند، اما صادرکننده ایرانی پس از صادرات، همچنان با مجموعه‌ای از تعهدات و محدودیت‌ها مواجه است.

رئیس انجمن صنایع پلاستیک استان تهران گفت: مشکلات دریافت وجه حاصل از صادرات نیز یکی دیگر از مسائل مهم صادرکنندگان است و این موضوع در شرایط فعلی که محدودیت‌های تجاری و بانکی افزایش یافته، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با اشاره به همکاری سه انجمن برای برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه از ابتدا یک کار ریسکی بود، اما خدا را شکر بازخوردهایی که تاکنون دریافت کرده‌ایم، امیدوارکننده بوده و شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ برای حضور در نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: ایرانی‌ها همیشه نشان داده‌ایم که در سخت‌ترین شرایط و زمانی که فشارهای زیادی وجود دارد، می‌توانیم توانمندی خود را نشان دهیم و این موضوع نیازمند همراهی و حمایت همه بخش‌هاست.

شمسایی با اشاره به سابقه حضور خود در نمایشگاه‌های مختلف گفت: نزدیک به ۲۰ سال است که در نمایشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها حضور داشته‌ام و غرفه داشته‌ایم، اما انتظار داریم نمایشگاه پلاس فراتر از یک نمایشگاه معمولی باشد.

وی درباره ظرفیت محل برگزاری نمایشگاه نیز اظهار کرد: ایران‌مال از نظر موقعیت، ظرفیت، زیبایی و امکانات، شرایطی دارد که شاید در کمتر جایی در دنیا بتوان چنین مجموعه‌ای با این میزان امکانات و ظرفیت را پیدا کرد و امیدواریم از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

رئیس انجمن صنایع پلاستیک استان تهران تصریح کرد: هدف نهایی برگزارکنندگان این نمایشگاه، مصرف‌کننده نهایی است؛ مصرف‌کننده‌ای که امروز در بسیاری از حوزه‌ها با شرایط دشواری مواجه است و فشار اقتصادی قابل توجهی را تحمل می‌کند.

شمسایی ادامه داد: ما در حوزه پلیمر فعالیت می‌کنیم و امیدواریم در سایر صنوف نیز همکاران ما بتوانند نمایشگاه‌هایی را برگزار کنند که در نهایت بخشی از فشار موجود بر مصرف‌کننده نهایی کاهش پیدا کند.

شمسایی با اشاره به آمار صادرات صنایع پلاستیک و پلیمر اظهار کرد: صادرات این صنعت را می‌توان در دو بخش کلی مواد و مصنوعات بررسی کرد. بخشی از صادرات در حوزه مواد و محصولات پتروشیمی قرار می‌گیرد و بخشی دیگر مربوط به مصنوعات پلاستیکی است که در سرفصل‌های دیگری طبقه‌بندی می‌شود.

وی ادامه داد: انجمن به‌صورت سالانه اطلاعات مربوط به صادرات این بخش‌ها را جمع‌آوری و بررسی می‌کند و بخشی از صادرات کشور در حوزه محصولات پلاستیکی و مصنوعات مختلف، از جمله محصولات مورد استفاده در صنایع شوینده، مخازن و سایر محصولات ساخته‌شده از پلیمر انجام می‌شود.

شمسایی در پایان تأکید کرد: ظرفیت صادراتی صنعت پلاستیک و پلیمر کشور قابل توجه است، اما برای استفاده از این ظرفیت، باید موانع موجود در مسیر تأمین مواد اولیه، صادرات، تعهدات ارزی، بازگشت ارز و دریافت وجه کاهش پیدا کند و دستگاه‌های مختلف با همکاری یکدیگر زمینه حضور پایدارتر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کنند.