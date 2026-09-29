باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیر کل هواشناسی استان فارس با هشدار سطح زرد هواشناسی و ناپایداری در ساعت‌های بعدازظهر، اظهار کرد: این سامانه از بعدازظهر امروز سه شنبه ۷ مهر آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همین روز در استان پابرجاست.

او ادامه داد: رعدوبرق و بارش رگباری نقطه‌ای و پراکنده (بویژه در ارتفاعات) همراه با وزش باد نوع مخاطره این سامانه است.

حسینی اضافه کرد: این سامانه، در استان به ویژه نیمه جنوبی و مناطق شرقی و شهرستان‌های داراب و نی ریز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او افزود: بارش‌های پراکنده و رگباری همه مناطق شهرستان‌ها را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد.

مدیر کل هواشناسی استان فارس گفت: برخورد صاعقه، لغزندگی جاده ها، امکان آبگرفتگی موقت برخی از معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل ها، اثر مخاطره این سامانه است.

او توصیه کرد: در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد یا اتراق نشود، از صعود به ارتفاعات خودداری و در چرای دام احتیاط شود.