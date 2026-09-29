باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه از آغاز ثبتنام عمومی متقاضیان واگذاری اراضی روستایی در راستای اجرای دستورالعمل «واگذاری اراضی روستایی» خبر داد.
بر اساس این فراخوان، متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای دریافت زمین مسکونی در روستاهای دارای ظرفیت، درخواست خود را از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن ثبت کنند.
ظرفیت اعلامشده در این مرحله شامل بیش از ۲۳۰ هزار واحد زمین مسکونی در بیش از ۱۴۰۰ روستای کشور است.
امکان ثبت درخواست سه گروه
بر اساس ضوابط اعلامشده، سه گروه از متقاضیان میتوانند در این طرح درخواست خود را ثبت کنند.
گروه نخست، «بومیان ساکن روستا» هستند؛ افرادی که طی پنج سال اخیر در روستای مورد تقاضا سابقه سکونت داشته باشند.
گروه دوم، «بومیان غیرساکن روستا» هستند. این افراد باید دارای ریشه و نسب در روستای مورد تقاضا بوده و سابقه سکونت خود یا حداقل یکی از والدینشان در روستای مذکور را احراز کنند. برای این گروه، شرط پنج سال سکونت در روستای محل تقاضا در نظر گرفته نشده است.
گروه سوم، «ساکنان شهرهای همجوار» هستند که روستای مورد تقاضا در حریم همان شهر قرار دارد. این متقاضیان باید مطابق ضوابط اعلامشده، سابقه سکونت پنج سال اخیر در شهر مربوطه را داشته باشند.
شرایط عمومی متقاضیان
متقاضیان علاوه بر داشتن یکی از شرایط فوق، باید واجد شرایط مقرر در آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز باشند.
از جمله این شرایط میتوان به تاهل یا سرپرست خانوار بودن، نداشتن زمین و مسکن مطابق ضوابط مربوط و استفاده نکردن از امکانات دولتی از ابتدای انقلاب در بخش زمین و مسکن اشاره کرد.
متقاضیان بومی ساکن و بومی غیرساکن روستا باید مدارک و مستندات لازم برای احراز سابقه سکونت، ریشه و نسب و همچنین سکونت خود یا حداقل یکی از والدین در روستای موردنظر را ارائه کنند. این مدارک پس از تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری مربوطه باید در سامانه بارگذاری شود.
همچنین ساکنان شهرهای همجوار روستاهای واقع در حریم شهر مربوطه باید مدارک لازم برای احراز سابقه سکونت پنج سال اخیر در شهر را مطابق شرایط اعلامشده در سامانه ارائه کنند.
نحوه ثبت درخواست
ثبتنام از امروز سهشنبه (۷ مهرماه ۱۴۰۵) رأس ساعت ۱۲ ظهر آغاز شد و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir نسبت به ثبت درخواست، انتخاب روستای مورد تقاضا و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.
در اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان تأکید شده است که ثبت درخواست و انتخاب روستا به منزله احراز شرایط یا تعهد قطعی برای واگذاری زمین نیست.
درخواست متقاضیان پس از ثبت، از نظر مدارک و شرایط مورد بررسی و پالایش قرار گرفته و احراز شرایط توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام خواهد شد. همچنین ادامه فرآیند واگذاری با توجه به ظرفیت موجود زمین در روستای موردنظر صورت میگیرد.
واگذاری زمین صرفاً در روستاهای دارای ظرفیت و مطابق ضوابط و فرآیندهای مقرر انجام خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، زمینهای موضوع این فراخوان به صورت ۹۹ ساله و با پرداخت هزینه آمادهسازی واگذار میشوند.
نتیجه بررسی درخواستها و نحوه ادامه فرآیند نیز از طریق سامانه و پیامک به متقاضیان اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی