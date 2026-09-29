باشگاه خبرنگاران جوان- مهرانگیز آبروشن ـ رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در نخستین همایش ملی سیب که در سالن جلسات اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد؛ با تأکید بر اینکه این استان به لحاظ منابع معدنی، کشاورزی، لجستیکی و ظرفیت‌های مرزی، نگینِ کم‌نظیر کشور است؛ گفت: راهکار برون‌رفت از چالش‌های فعلی نه در مدیریت‌های سنتی بلکه در پیاده‌سازی مدل‌های نوین اقتصادی، تکمیل زنجیره ارزش و تمرکززدایی از اختیارات است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی به عنوان محور اصلی اقتصاد استان سال‌هاست با دغدغه نوسانات قیمت و نبودِ صنایع تبدیلی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اظهار کرد: دیگر نباید به تولید خام بسنده کرد بلکه راهبرد ما تکمیل زنجیره ارزش از مرحله برداشت تا فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی است.

رحمانی با ذکر مثال‌هایی از محصولات استراتژیک استان تصریح کرد: ثبت جهانی سیب ارومیه و انگور ارومیه در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) یک فرصت طلایی است که باید با یک کارزار فرهنگی و رسانه‌ای به برند جهانی تبدیل شود.

وی افزود: هدف ما این است که کشاورز از دلهره‌های فصلی نجات یابد و ارزش‌افزوده واقعی در داخل استان حفظ شود.

دریاچه ارومیه؛ اولویتِ غیرقابل مذاکره

رحمانی در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه آن را موضوعی حیاتی برای زندگی ۱۰ میلیون نفر از مردم منطقه دانست و با اشاره به آمارهای امیدوارکننده از افزایش بیش از ۲ میلیارد متر مکعبی آب نسبت به سال گذشته؛ تأکید کرد: راهکار نجات دریاچه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با استفاده از متدهای علمی و دانش‌بنیان است، نه محدود کردن تولید؛ به همین منظور ما برنامه‌های عملیاتی برای اصلاح الگوی مصرف را با قدرت در سطح ۲۰ هزار هکتار پیگیری می‌کنیم.

دیپلماسی تجاری و عبور از موانع صادراتی

استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از بخشنامه‌های خلق‌الساعه که امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند؛ گفت: بخش خصوصی نیازمند ثبات است و ما در حال رایزنی با وزرا و مقامات عالی کشور هستیم تا با تضمین قراردادهای میان‌مدت دست بازرگانان را برای رقابت در بازارهای جهانی باز بگذاریم.

وی با اشاره به توافقات اخیر با ترکیه در جریان سفر به آنکارا گفت: برای نخستین بار سهمیه ویژه‌ای برای واردات کالا به ۴ استان همسایه شامل آذربایجان غربی با تمرکز ۵۰ درصدی بر محصولات کشاورزی اخذ شده است که اتاق بازرگانی استان باید محورِ عملیاتی کردن این فرصت بی‌نظیر باشد.

رحمانی با انتقاد از رویکرد تخصیص قطره‌چکانی بودجه به ده‌ها پروژه نیمه‌تمام از تغییر استراتژی مدیریت استان خبر داد و گفت: به جای پیوست کردن ۴۰ پروژه ۲۰ ساله که هرگز افتتاح نمی‌شوند روی ۴ پروژه کلیدی تمرکز کرده‌ایم تا با تزریق منابع طعم اتمام پروژه را به مردم بچشانیم.

وی گفت: دوران کلنگ‌زنی‌های بی‌حاصل تمام شده و زمانِ افتتاحِ پروژه‌هایی است که گره از کار مردم باز کند.

مطالبه تفویض اختیارات؛ استان‌های مرزی با مرکز متفاوت‌اند

استاندار آذربایجان غربی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دیدگاه‌های مثبت رئیس‌جمهور درباره تمرکززدایی تأکید کرد: شرایط مرزی آذربایجان غربی با مناطق مرکزی کشور متفاوت است و نمی‌توان برای همه کشور یک نسخه واحد پیچید ما به دنبال تفویض اختیارات واقعی به استان هستیم تا تصمیماتِ مربوط به مرز، صادرات و سوخت، بر اساس مقتضیاتِ همین استان گرفته شود.

رحمانی با تاکید بر حمایت خود از تشکل‌های اقتصادی، خطاب به بخش خصوصی گفت: درِ اتاقِ بنده به روی تولیدکنندگان باز است و امروز شما رزمندگانِ خط مقدمِ جنگ اقتصادی هستید و مدیریت استان با تمام توان برای حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر و هموار کردن مسیرِ تولید در کنار شما ایستاده است.

انتقاد تند نماینده مجلس از شیوه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی: نظام بازار نیازمند جراحی اساسی است/ در اجرای آبیاری تحت فشار موفق نبوده‌ایم

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در نخستین همایش ملی سیب با انتقاد شدید از قیمت‌گذاری‌های مقطعی و کارشناسی‌نشده در بخش کشاورزی، تأکید کرد: پایان‌دادن به ضرر و زیان انباشته باغداران در گرو اصلاح ساختار نظام بازار، تقویت زنجیره سورتینگ و بسته‌بندی و فعال‌سازی ظرفیت تهاتر است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و باغداران اظهار کرد: بخش عمده‌ای از خسارت‌های سنگینی که سالانه به باغداران زحمتکش وارد می‌شود ناشی از قیمت‌گذاری‌های دیمی، سلیقه‌ای و بدون برنامه است

ذاکر افزود: حوزه محصولات کشاورزی نیازمند یک راهبرد مشخص و پایدار است و نمی‌توان دسترنج یک‌ساله کشاورز را به نوسانات رهاشده و بی‌برنامه بازار سپرد.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در ساختار عرضه و فروش تصریح کرد: نظام سنتی بازار محصولات کشاورزی کارآمدی خود را از دست داده و حتماً باید اصلاح شود و ایجاد زنجیره ارزش شفاف و عادلانه از مبدأ تولید تا مقصد صادرات تنها راه کوتاه کردن دست واسطه‌ها و تضمین سود واقعی برای تولیدکننده است.

سورتینگ و بسته‌بندی مدرن؛ کلید طلایی ارتقای بهره‌وری

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی توسعه صنایع تکمیلی و فرآوری را ضروری‌ترین اقدام برای پیشگیری از هدررفت محصول دانست و افزود: برای جلوگیری از ضرر باغداران باید تدابیر ساختاری اندیشید که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به حوزه سورتینگ و بسته‌بندی استاندارد است.

وی گفت: این زنجیره نه‌تنها ضایعات محصول را به حداقل می‌رساند بلکه ارزش افزوده و بهره‌وری اقتصادی سیب را در بازارهای داخلی و منطقه‌ای چند برابر می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذاکر با تأکید بر گره‌گشایی از چالش‌های صادراتی یادآور شد: در شرایط کنونی تجارت بین‌الملل باید استفاده از ظرفیت تهاتر کالا با کالا در صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه سیب توسعه یابد تا بازارهای هدف صادراتی تثبیت شده و ارزآوری پایدار برای کشور و نقدینگی مطمئن برای کشاورزان رقم بخورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران منابع آبی و ضرورت تغییر رویکردها خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در حوزه اجرای الگوهای آبیاری تحت فشار کارنامه موفقی نداشته‌ایم و اهداف پیش‌بینی‌شده محقق نشده است و برای عبور از این چالش دیگر نمی‌توان با شعار پیش رفت بلکه مسئولان و کارشناسان باید راهکارهای عملیاتی، متناسب با اقلیم و شرایط مالی کشاورزان ارائه دهند تا الگوی کشت و مصرف بهینه آب به‌درستی در سطح باغات اجرایی شود.

در پایان همایش از صادرکنندگان و تولید کنندگان نمونه سیب استان نیز با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.