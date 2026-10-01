باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال مازندران، تیمهای کلبادی نژاد گلوگاه و ایفاسرام سرخرود به ترتیب با کسب ۱۹ و ۱۳ امتیاز، در صدر جدول گروههای شرق و غرب قرار گرفتند.
مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران با حضور ۱۶ تیم در ۲ گروه ۸ تیمی شرق و غرب از روز شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد که با توجه به انصراف تیم ملیپوشان چمستان از گروه غرب، در حال حاضر ۱۵ تیم در رقابتهای لیگ حضور دارند.
در گروه شرق تیم مصطفی کلبادینژاد گلوگاه با اقتدار کامل در صدر جدول رقابتها ایستاد.
این تیم با کسب ۶ برد، ۱ تساوی، بدون باخت و ۱۹ امتیاز قهرمان شد.
تیم ۱۱ امتیازی پرسپولیس ساری در رقابتی میلیمتری با تیم تازه وارد آتیه سازان پل سفید به خاطر گل زده بهتر در جایگاه دوم قرار گرفت.
حاصل تلاش هر کدام از این تیم ها، ۳ برد، ۲ تساوی، ۲ باخت و تفاضل گل ۱+ بود.
پرسپولیس ۱۰ گل زده و ۹ گل خورده داشت و آتیه سازان پل سفید هم ۹ گل زده و ۸ گل خورده.
آبشار شیرگاه با کسب ۱۰ امتیاز، رتبه چهارم نیمفصل را از آن خود کرد.
مازندصنعت ساری با ۹ امتیاز به جایگاه پنجم رسید و تیم ۸ امتیازی یونا نکا را پشت سر گذاشت.
تیم ۶ امتیازی وارش سوادکوه هم جایگاه هفتم را بالاتر از میران ساری به دست آورد.
میران ساری با تنها ۱ برد، ۶ باخت، ۳ امتیاز و حضور در انتهای جدول نیمفصل اول مسابقات گروه شرق لیگ برتر فوتبال مازندران به کارش پایان داد.
در گروه غرب رقابتهای لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران تیم ایفاسرام سرخرود با وجود باخت ۳ بر ۲ در بازی آخر دور رفت مقابل کشاورز کریمکلا فریدونکنار، جشن قهرمانی گرفت.
شاگردان سعید اسفندیار، مربی جوان فریدونکناری با کسب ۱۳ امتیاز، صدر جدول را در اختیار گرفتند.
در این گروه، شهروند جوان نور در اولین تجربه حضور با مربیگری محسن یوسفی و کسب ۱۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.
تیمهای کشاورز کریمکلا فریدونکنار و سارینا چمستان با ۹ امتیاز و به خاطر اختلاف در تعداد تفاضل گل به ترتیب سوم و چهارم شدند.
سپند آمل با کسب ۷ امتیاز به کسب رتبه پنجم بسنده کرد.
دریای بابلسر با کسب ۴ امتیاز، جایگاه ششم را به خود اختصاص داد.
شهروند جویبار هم با ۳ امتیاز در انتهای جدول ردهبندی نیم فصل اول گروه شرق لیگ برتر فوتبال مازندران ایستاد.
در نیمفصل نخست، ۵۴ مسابقه برگزار شد که در مجموع ۱۲۳ گل از خط دروازهها عبور کرد و میانگین ۲.۳ گل در هر مسابقه به ثبت رسید.
آبشار شیرگاه با ۱۴ گل زده، بهترین خط حمله نیمفصل نخست را در اختیار داشت و تیم مصطفی کلبادینژاد (MKN) گلوگاه نیز با دریافت تنها ۳ گل، بهترین خط دفاعی مسابقات را به خود اختصاص داد.
دریای بابلسر و شهروند جویبار هر کدام با ۴ گل زده، کمترین گل زده را در نیمفصل نخست را داشتند و میران ساری نیز با ۱۴ گل خورده، بدترین خط دفاعی بود.
در ۵۴ دیدار برگزارشده، مجموعاً ۳۱۷ کارت زرد به بازیکنان نشان داده شد که میانگین آن ۵/۸ کارت در هر مسابقه بود.
عنوان تیم اخلاق نیمفصل اول نیز به آبشار شیرگاه اختصاص یافت.
نیمفصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران از روز یکشنبه ۱۲ مهرماه آغاز خواهد شد.