نامه سپاه به مردم آمریکا منتشر شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نامه‌ای به مردم آمریکا نوشت: حساب خودتان را از اشغالگران فلسطین که خواه ناخواه باید آنجا را ترک کنند و به کشورهایشان برگردند جدا کنید ما می‌توانیم همزیستی مسالمت آمیزی با هم داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نامه‌ای به مردم آمریکا، اعلام کرد: آن کسانی که می‌توانند این سرنوشت شوم را تغییر دهند خود شما مردم آمریکا هستید. حساب خودتان را از اشغالگران فلسطین که خواه ناخواه باید آنجا را ترک کنند و به کشورهایشان برگردند جدا کنید. ما می‌توانیم همزیستی مسالمت آمیزی با هم داشته باشیم.

این نامه تاکید کرد: دولت یاغی کودک کش شهوتران و بی خرد را کنار بگذارید امورتان را بجای اراذل به اندیشمندان بسپارید و به آنها یادآوری کنید که دنیا عوض شده است.

این قرن، قرن غلبه اراده ملتهاست

سپاه همچنین افزود: مردم جهان بیدار شده‌اند دوره غارت ثروت ملت‌ها با زور سرنیزه به پایان رسیده است. این قرن، قرن غلبه اراده ملتهاست ادامه این مسیر ضد انسانی سرنوشت دردناکی را برای آمریکا رقم خواهد زد که «روز مظلوم علیه ظالم از روز ظالم علیه مظلوم خیلی سخت‌تر خواهد بود.»

در ادامه این نامه آمده است: هفت ماه پیش ارتش متجاوز ایالات متحده آمریکا با نقض قوانین بین المللی در جنایتی جنگی با حمله به دبستان میناب و کشتار ۱۹۸ کودک دانش آموز و همزمان حمله به دفتر کار امام سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و به شهادت رساندن معظم له و خانواده از جمله نوه ١٤ ماهه ایشان جنگی را علیه ایران آغاز کرد که طی آن تا کنون بیش از ۳۶۰۰ نفر غالبا غیر نظامی از جمله ٤٠٠ کودک به شهادت رسیدند و ۸ دانشگاه ۳ بیمارستان و ۸ مدرسه بمباران گردید. اما با وجود ناجوانمردی‌ها و جنایات بی سابقه در این جنگ آمریکا و اسرائیل به سختی شکست خوردند و انقلاب اسلامی به پیروزی قاطع دست یافت.

سپاه افزود: در تاریخ جنگ‌های بی پایان آمریکا حقیقت اولین قربانی و مردم آمریکا قربانی همیشگی این جنگ‌ها بوده‌اند. هزینه این جنگ‌ها را مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌پردازند پس حق دارند از حقایقی که از آنها پنهان نگه داشته میشود اطلاع یابند. بیایید با چند پرسش آغاز کنیم.

این نامه خاطرنشان کرد: چرا ایران پیروز شد و ارتش آمریکا با بودجه سالانه صد برابر نیرو‌های مسلح ایران و با سلاح و تجهیزاتی صد‌ها برابر در جنگ با جمهوری اسلامی شکست خورد؟ آیا ایرانیان با مردم آمریکا دشمنی دارند؟ اگر نه پس چرا مردم ایران شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند؟ آیا ادعای دولت آمریکا در مورد تروریست بودن سپاه صحیح است؟ چرا تلاش‌های گسترده ٤٨ ساله رژیم آمریکا برای برگشت سلطه بر مردم ایران دائما شکست می‌خورد؟ چرا با ادامه روند فعلی حکومت آمریکا با سرعت رو به زوال است؟ آینده این جنگ چه میشود؟ مردم آمریکا چگونه میتوانند خود را از تبعات تجاوزات ظالمانه نجات دهند و از فروپاشی پیش رو رهایی یابند؟

این نامه یادآور شد: اینها مسائلی هستند که می‌خواهیم در این نامه صمیمانه با شما در میان بگذاریم اگر در صداقت ما تردید کردید می‌توانید با یک سفر کوتاه هر جای ایران که دوست دارید حتی تنگه هرمز را بازدید کنید و صحت اظهارات ما را شخصا بیازمایید.

متن کامل نامه را اینجا بخوانید.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، مردم آمریکا
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