عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد از علت مرگ و میر‌ها در ایران، بیماری‌های قلبی و عروقی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - احسان سخاوتی مقدم متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد از مرگ و میر‌ها در ایران به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی است.

به گفته وی، مطالعات نشان می‌دهد که میزان شیوع بیماری فشار خون که عامل اصلی بروز عارضه‌های قلبی و عروقی است، در ایران ۱۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی است و به همین علت شیوع بیماری قلبی و عروقی در کشورمان بالاتر از متوسط جهانی است.

سخاوتی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان شیوع فشار خون بالغین در افراد بالای ۴۰ سال در حدود ۶۴ درصد است؛ از هر ۱۰ نفر ۶ فرد بالای ۴۰ سال مبتلا به عارضه فشار خون است.

وی ادامه داد: مصرف کمتر نمک و دانستن نمک‌های پنهان در غذا‌ها سبب کاهش شیوع فشار خون و عارضه قلبی و عروقی در بین افراد خواهد شد.

سخاوتی اضافه کرد: افراد باید افزایش تحرک و فعالیت جسمانی کافی داشته تا وزن شان کنترل شود؛ استعمال قلیان و سیگار از دیگر فاکتور‌های خطر در شیوع بیماری‌های قلبی و عروقی است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کم تحرکی، خواب نا مناسب، آلودگی هوا و چاقی از جمله ریسک فاکتور‌های شیوع بیماری قلبی است.

برچسب ها: بیماری قلبی ، بیماری فشار خون
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