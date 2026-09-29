باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - حامد جعفری، دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در نشست خبری این جشنواره با اشاره به رقابت سینمای کودک با محتوای آنلاین، نمایش نخست آثار و محتوای اختصاصی را راهکار جشنواره برای جذب مخاطب عنوان کرد.

جعفری در ابتدای نشست با اشاره به افزایش استقبال از جشنواره گفت امسال نسبت به دوره گذشته استقبال از بخش ثبت‌نام آثار به شکل قابل توجهی افزایش داشته و در بخش فیلم‌های بلند نیز تعداد آثار ثبت‌شده حدود دو برابر شده است.

۱۵ اثر در بخش مسابقه فیلم بلند داستانی

اسامی ۱۵ اثر راه‌یافته به بخش مسابقه بلند داستانی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیز اعلام شد. این آثار شامل «بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی در بخش نوجوان، «پلک پریشان پروانه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رهبر قنبری در بخش نوجوان، «دو تفنگدار» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی شفیعی در بخش نوجوان، «شوتینگا» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده قطب‌الدینی در بخش کودک و «عروس چشمه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فریدون نجفی در بخش نوجوان هستند.

«عموی بچه‌ها» به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی در بخش کودک و نوجوان، «کاکالوتی» به کارگردانی امیراطهر سهیلی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا سهیلی در بخش کودک، «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر در بخش نوجوان، «گرگی خان» به کارگردانی ساسان قجر و تهیه‌کنندگی مقصود جباری در بخش کودک و «من جا سوزنی نیستم» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی علی خواجه جوزم در بخش کودک دیگر آثار این بخش هستند.

همچنین «نابغه و دیو سنگی» به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه‌کنندگی سلمان امیری، «نگهبانان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی، «نور» به کارگردانی علی سراهنگ و تهیه‌کنندگی کامران مجیدی، «ورکانا» به کارگردانی سیدمیثم سجادی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی داودی مازندرانی و «یکی میاد دنبالم» به کارگردانی سیدجواد هاشمی و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری در این فهرست قرار دارند. «نابغه و دیو سنگی» و «نگهبانان خورشید» پویانمایی و «ورکانا» پویانمایی هوش مصنوعی هستند.

نمایش نخست آثار؛ پاسخ جشنواره به رقابت با فضای آنلاین

با توجه به تنوع انتخاب کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین و رقابت جشنواره با این فضا برای جذب مخاطب، جعفری نمایش نخست آثار و ارائه محتوای اختصاصی را از نقاط قوت جشنواره دانست.

او گفت: «این آثار برای اولین بار در آنجا به نمایش درمی‌آید و محتوای اختصاصی و محتوای انحصاری که در جشنواره رونمایی می‌شود، فرصتی است که مخاطب کودک و نوجوان بتواند با آنها ارتباط بگیرد.»

جعفری در عین حال تأکید کرد که این مسیر نیازمند اصلاح تدریجی است تا انتخاب و تولید آثار به سمتی پیش برود که بیش از پیش مورد قبول و پسند مخاطبان قرار گیرد.

همخوانی با خطوط محتوایی؛ معیار انتخاب آثار بین‌الملل

دبیر جشنواره درباره رویکرد این دوره در انتخاب آثار بخش بین‌الملل و تلاش برای ایجاد ارتباط میان سینمای کودک ایران و کشورهای دیگر نیز گفت یکی از مهم‌ترین معیارها، همخوانی آثار با خطوط محتوایی جشنواره است.

او افزود در انتخاب آثار، موضوعاتی مانند جنگ و ارتباط کودکان با جنگ نیز مورد توجه قرار گرفته است، هرچند جمع‌بندی نهایی بخش بین‌الملل هنوز انجام نشده است.

جعفری همچنین تأکید کرد که جشنواره رویکردی نمایشی به برگزاری بخش بین‌الملل ندارد و مهمانان خارجی با هدف مشخصی در این رویداد حضور پیدا می‌کنند؛ بخشی از آنها برگزارکننده کارگاه هستند و گروهی نیز به عنوان فیلمساز یا داور با جشنواره ارتباط دارند.

وی با اشاره به شرایط امسال گفت در بخش مسابقه بین‌الملل یک فیلم به دلیل شرایط پیش‌آمده از حضور در جشنواره انصراف داده است.

تأکید دبیر جشنواره بر حفظ اعتبار بخش بین‌الملل

جعفری درباره سیاست جشنواره در بخش بین‌الملل و نحوه مواجهه با محدودیت‌های امسال نیز گفت جشنواره قصد ندارد صرفاً برای پررنگ نشان دادن این بخش، به شکل نمایشی عمل کند.

او با اشاره به انتقادهایی که در دوره‌های گذشته درباره تعداد آثار بین‌الملل مطرح شده بود، تأکید کرد که جشنواره برای حفظ اعتبار خود بر معیارهایش پافشاری می‌کند.

«میناب» در جشنواره ماندگار می‌شود

دبیر جشنواره درباره تداوم جایزه میناب نیز گفت حادثه میناب موضوع کوچکی نیست و ظرفیت ساخت آثار متعددی را دارد. به گفته او، برای تداوم این جایزه در دوره‌های آینده، آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است.

جعفری درباره مسابقه «مدرسه‌ای که می‌رفتم» نیز توضیح داد که بیش از ۴۲۰ طرح به این مسابقه ارسال شد و پس از ارزیابی طرح‌ها، آثار منتخب وارد مرحله نگارش فیلمنامه شدند. او گفت برای تولید آثار مرتبط با میناب با خانواده شهدای این حادثه و آسیب‌دیدگان گفت‌وگو شده تا فیلم‌ها صرفاً نامی از میناب نداشته باشند و بتوانند ابعاد این اتفاق را روایت کنند.

خانه جشنواره امسال در یک نقطه متمرکز می‌شود

جعفری درباره محل برگزاری جشنواره نیز گفت امسال خانه جشنواره به شکل متمرکز در اصفهان برپا می‌شود و آثار در یک فضای واحد به نمایش درمی‌آیند. او همچنین برگزاری کارگاه‌های تخصصی و کاربردی‌تر را از برنامه‌های این دوره عنوان کرد.

دبیر جشنواره درباره میزبانی اصفهان نیز گفت پس از برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با نمایندگان بخش‌های مختلف سینما، اصفهان همچنان گزینه مناسبی برای برگزاری جشنواره شناخته شده است و برای رفع مشکلات دوره‌های گذشته نیز اقداماتی انجام شده است.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.