آثار راه‌یافته به بخش غیر رقابتی «استعداد نو» چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فهرست فیلم های راه‌یافته به بخش «استعداد نو» را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:

«گوسفند نامه» / علی رحمتی / داستانی / ایلام

«با اوتل» / امین نوروزی / پویانمایی / همدان

«خانه پروانه» / مهدی لیثی آذر / داستانی / تبریز

«غیر نظامی» / صدرا سیاح / مستند / تهران

«شکاف» / یگانه سعیدی پور / داستانی / تهران

«شب بخیر بابا» / حمیدرضا بهادرانی / داستانی / تهران

«بازبینی»/ حسین قربانی / داستانی / تهران

«یک جای دور» / عباس قدیر محسنی، برزو فرشاد / پویانمایی / تهران

«لُخم» / مهسا قریشی / داستانی / تهران

«حاشیه جاده» / الناز مغاره عابد / داستانی / تهران

«بی نام» / ستاره آروین / داستانی / تهران

«آخرین پناهگاه» / روشنک آذرافشار / داستانی / تهران

«حفره های سیاه» / زینب شفیعی / پویانمایی / اصفهان

«آتابازی» / ابوالفضل نجارزاده، فاطمه هجینی نژاد / داستانی / کرمان

«سامسارا» / امیر نیاکام / تجربی / تهران

«سیه تله» / میلاد مهرزاد / داستانی / لاهیجان

«گزارش» / احسان خانی گلستان / داستانی / تهران

«تمام ناتمام» / زهرا ابراهیمی راد / داستانی / تهران

«لش» / رضا راد / داستانی / پاوه

«بادِبادک» / نرگس شیخی / پویانمایی / تهران

«دو آنی» / محمد فرج صالحی / مستند / تهران

«دِریازاده» / بهتاش مرادی زاده / داستانی / بوشهر

«1 تا 10» / بهزاد گل چشمه / داستانی / گنبدکاووس

«بلوغ نزده» / زریبار کریمی / داستانی / فسا

«هیچ چیزی، هیچ وقت کامل تموم نمیشه…» / شیدا شرج ویسری / داستانی / مشهد

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه تهران ، جشنواره بین‌المللی
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