باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، فهرست فیلم های راهیافته به بخش «استعداد نو» را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:
«گوسفند نامه» / علی رحمتی / داستانی / ایلام
«با اوتل» / امین نوروزی / پویانمایی / همدان
«خانه پروانه» / مهدی لیثی آذر / داستانی / تبریز
«غیر نظامی» / صدرا سیاح / مستند / تهران
«شکاف» / یگانه سعیدی پور / داستانی / تهران
«شب بخیر بابا» / حمیدرضا بهادرانی / داستانی / تهران
«بازبینی»/ حسین قربانی / داستانی / تهران
«یک جای دور» / عباس قدیر محسنی، برزو فرشاد / پویانمایی / تهران
«لُخم» / مهسا قریشی / داستانی / تهران
«حاشیه جاده» / الناز مغاره عابد / داستانی / تهران
«بی نام» / ستاره آروین / داستانی / تهران
«آخرین پناهگاه» / روشنک آذرافشار / داستانی / تهران
«حفره های سیاه» / زینب شفیعی / پویانمایی / اصفهان
«آتابازی» / ابوالفضل نجارزاده، فاطمه هجینی نژاد / داستانی / کرمان
«سامسارا» / امیر نیاکام / تجربی / تهران
«سیه تله» / میلاد مهرزاد / داستانی / لاهیجان
«گزارش» / احسان خانی گلستان / داستانی / تهران
«تمام ناتمام» / زهرا ابراهیمی راد / داستانی / تهران
«لش» / رضا راد / داستانی / پاوه
«بادِبادک» / نرگس شیخی / پویانمایی / تهران
«دو آنی» / محمد فرج صالحی / مستند / تهران
«دِریازاده» / بهتاش مرادی زاده / داستانی / بوشهر
«1 تا 10» / بهزاد گل چشمه / داستانی / گنبدکاووس
«بلوغ نزده» / زریبار کریمی / داستانی / فسا
«هیچ چیزی، هیچ وقت کامل تموم نمیشه…» / شیدا شرج ویسری / داستانی / مشهد
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.