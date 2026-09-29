باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید فتح‌الله حسینی رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که امروز برگزار شد، گفت: ملت ایران برای دفاع از سرزمین و میهن خود در برابر حمله عراق ایستادگی کردند. این روز را به همه رزمندگان اسلام، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و تمامی کسانی که صادقانه در برابر دشمن ایستادگی کردند و موجب شکست دشمن شدند، تبریک و گرامی‌داشت عرض می‌کنم.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس اظهار کرد: دشمنان قسم‌خورده جمهوری اسلامی ایران طی ۴۷ سال گذشته هیچ‌گاه از تلاش برای ضربه‌زدن و سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی دست نکشیده‌اند. ایران اسلامی در این سال‌ها بیش از ۱۷ هزار شهید ترور تقدیم کرده است. در دوران جنگ تحمیلی نیز بسیاری از کشورها به ما خیانت کردند و در برابر ملت ایران مواضعی خصمانه گرفتند. امروز نیز شاهد هستیم که برخی از همان کشورها همچنان در مسیر دشمنی با جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید در طول این ۴۷ سال، دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد فشار و بحران، آسیبی به نظام جمهوری اسلامی وارد کنند. در جنگ رمضان و همچنین در جنگ ۱۲روزه، بار دیگر شاهد اقدامات دشمنان بودیم. آنان رهبر عزیز ما و جمعی از فرماندهان کشور را به شهادت رساندند تا بتوانند به اهداف خود، از جمله تضعیف و سرنگونی نظام، دست پیدا کنند. اما خوشبختانه مردم و رزمندگان اسلام به‌درستی و با اقتدار پاسخ این اقدامات را دادند.

حسینی گفت: هدف از برگزاری این جلسه، با توجه به مشکلات و مسائل متعددی است که در حوزه ایثارگری وجود دارد، بررسی مطالبات رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است. این عزیزان در دوران دفاع از انقلاب و کشور، وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده و وفاداری و ایثار خود را ثابت کرده‌اند؛ اما امروز مهم‌ترین مطالبه آنان، پیگیری حقوق و مطالبات قانونی و به‌ویژه تصویب و اجرای لایحه ایثارگران است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: البته ما نمی‌خواهیم بگوییم که دولت، خدای ناکرده، در این زمینه کوتاهی کرده است. بنده خودم در جریان مسائل و مشکلات موجود هستم و می‌دانم که به دلایل مختلف، فرصت کافی برای رسیدگی و ارسال این لایحه فراهم نشد. با این حال، از همین تریبون لازم می‌دانم از جناب آقای دکتر موسوی تشکر کنم که در این مدت تلاش بسیار زیادی برای پیشبرد این موضوع انجام داده‌اند و خوشبختانه روند کار با سرعت بیشتری در حال رسیدن به نتیجه است.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس تصریح کرد: این سؤال همچنان مطرح است که چرا لایحه ایثارگران طی یک سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال نشد؟ بر اساس اطلاعاتی که ما نیز دریافت کرده‌ایم، یکی از دلایل اصلی، موضوع بار مالی این لایحه بوده است. بر اساس نامه‌ها و اظهارات مطرح‌شده، اعلام شده بود که اجرای این لایحه حدود ۱۶۷ همت بار مالی دارد و به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه آمادگی پذیرش این موضوع را نداشته است.

این نماینده مجلس می‌گوید مخالفت یا نگرانی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه، یکی از مهم‌ترین موانعی بود که در این مدت وجود داشت. طبیعتاً مسئولان مربوطه نیز ممکن است برای این موضوع استدلال‌هایی داشته باشند و شرایط اقتصادی و جنگی کشور را مطرح کنند، اما در نهایت لازم است درباره این مسئله پاسخ روشنی ارائه شود البته در مقابل، مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم مجلس، به همراه بسیاری از نمایندگان، به‌طور جدی پیگیر این موضوع بوده‌اند و بر ضرورت ارسال هرچه سریع‌تر لایحه به مجلس تأکید کرده‌اند تا مجلس بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را بررسی، تصویب و نهایی کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: صبح امروز نیز این موضوع را پیگیری کردیم و اعلام شد که حداکثر ظرف کمتر از یک ماه، لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال و روند نهایی آن آغاز خواهد شد. البته باید منتظر ماند و دید این وعده تا چه اندازه عملی خواهد شد و دولت رسماً در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت. ما نیز اخبار موجود را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با تلاش‌های جناب آقای دکتر موسوی و معاونان محترم ایشان، این موضوع هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. در نهایت، زمانی می‌توان گفت اقدامات انجام‌شده به نتیجه رسیده است که شاهد رضایتمندی خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان باشیم.

حسینی گفت: آنهایی که تا ۱۴۰۱ شرایط داشتند هیچ مشکلی ندارند و باید انجام شود اما در لایحه برای تبدبل وصعیت ایثارگران انجام شود البته دیتگاههایی که تخاگلف کردند به ما گزارش دادند و ما از اصل نود و سازمان بازرسی پیگیری کردیم و نهایی شدن این موصوع بستگی به این لایحه دارند.

وضعیت خودروهای جانبازان

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: گزارش‌های واقعی را باید به اطلاع مردم برسانم؛ زیرا اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه، کار بسیار ارزشمندی است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در مجلس شورای اسلامی با آن مواجه بودیم، مسئله خودروهای جانبازان بود. بیش از ده سال است که قانونی در این زمینه وجود دارد و بر اساس معیارها و ضوابطی که بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین کرده است، جانبازان واجد شرایط می‌توانند برای دریافت خودرو اقدام کنند.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس تصریح کرد: در این زمینه، تعداد زیادی از جانبازان در بنیاد شهید ثبت‌نام کردند و شرایط و امتیازات آنان مورد بررسی قرار گرفت. پس از ثبت‌نام، مشکلات مختلفی به وجود آمد و فرآیند تأمین خودرو با موانع متعددی مواجه شد.

حسینی گفت: با این حال، چند اقدام مثبت نیز به نتیجه رسید. بر اساس آمارهایی که ما دریافت کرده‌ایم، بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده و در اختیار جانبازان قرار گرفته است. در اینجا لازم می‌دانم از آقای دکتر نیکزاد و تعدادی از نمایندگان مجلس تشکر کنم؛ زیرا موضوع تأمین ارز یکی از مهم‌ترین موانع بود و بانک مرکزی در ابتدا زیر بار تأمین ارز مورد نیاز نمی‌رفت. این مسئله موجب شده بود تعداد زیادی از جانبازان با مشکلات جدی مواجه شوند.

این نماینده مجلس می‌گوید با پیگیری مجلس و همکاری نمایندگان، بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شد و امروز در اختیار جانبازان قرار گرفته است. با این حال، بیش از چهار هزار جانباز نیز وجود دارند که یا ثبت‌نام نکرده‌اند یا با وجود ثبت‌نام، به دلیل تأمین نشدن ارز نتوانسته‌اند خودرو دریافت کنند.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس تصریح کرد: هفته‌های گذشته نیز در مجلس، مسئولان مربوطه و بانک مرکزی موظف شدند این موضوع را پیگیری کنند. از آنجا که بنده در جریان کامل جزئیات اجرایی و جمع‌بندی نهایی این موضوع نیستم، نمی‌توانم اظهار نظر قطعی داشته باشم؛ اما موضوع حدود چهار هزار نفر از جانبازان همچنان باید پیگیری شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: مجلس مصمم است برای جانبازان واجد شرایط این موضوع را تا پایان سال به نتیجه برساند. بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز را تأمین کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید زمینه ورود این افراد به سامانه و طی مراحل قانونی را فراهم کند تا فرآیند تحویل خودرو به جانبازان تکمیل شود.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس تصریح کرد: در خصوص مبلغ ارز و میزان آن نیز باید بانک مرکزی بر اساس درخواست‌های ثبت‌شده و معیارهای تعیین‌شده تصمیم‌گیری کند. معیارهای مربوط به نوع خودرو و میزان جانبازی نیز پیش‌تر مشخص شده است.

تبدیل وضعیت خانواده‌های شهدا و ایثارگران

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در خصوص خانواده شهدای جنگ اخیر نیز موضوع تبدیل وضعیت نیروها مطرح است. متأسفانه در برخی دستگاه‌ها این تبدیل وضعیت به‌طور کامل انجام نشده و در بعضی موارد نیز تنها شامل بخشی از نیروها شده است.

حسینی گفت: افرادی که تا سال ۱۴۰۱ شرایط قانونی را داشته‌اند، بر اساس قانون می‌توانند از این امکان استفاده کنند و در این زمینه مشکلی ندارند. در حال حاضر نیز منتظر هستیم موضوع تبدیل وضعیت در قالب لایحه دولت تعیین تکلیف شود.

این نماینده مجلس می‌گوید یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان مجلس، تسریع در روند تبدیل وضعیت خانواده‌های عزیز ایثارگران است. در مواردی که دستگاه‌ها از اجرای قانون تخلف کرده‌اند، گزارش‌هایی به مجلس ارسال شده و ما نیز از طریق مراجع قانونی، از جمله کمیسیون اصل نود و معاونت نظارت مجلس، موضوع را پیگیری کرده‌ایم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: از دستگاه‌های مسئول نیز خواسته‌ایم موارد تخلف را بررسی و اصلاح کنند. با این حال، برای حل کامل مشکل، منتظر ارائه و تصویب لایحه دولت هستیم و امیدواریم این موضوع هرچه سریع‌تر نهایی شود.

سرکشی از خانواده‌های شهدا

حسینی بیان کرد: در زمینه سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است. تاکنون از بیش از سه هزار خانواده شهید در استان‌های مختلف بازدید و سرکشی شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: بسیاری از این خانواده‌ها درخواست خاصی ندارند و بیشتر از هر چیز انتظار دارند مسئولان در کنار آنان حضور پیدا کنند و از نزدیک با مشکلات و شرایط زندگی آنان آشنا شوند. حضور مسئولان در منازل خانواده‌های شهدا، خود می‌تواند نشان‌دهنده توجه و احترام به جایگاه این خانواده‌ها باشد.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس اظهار کرد: در دولت شهید رئیسی نیز طرح سپاس با جدیت دنبال شد و سرعت سرکشی‌ها افزایش یافت. در ادامه، با پیگیری‌های انجام‌شده، به استانداران، وزرا و فرمانداران سراسر کشور ابلاغ شده است که نسبت به سرکشی از خانواده‌های شهدا اهتمام جدی داشته باشند.

برنامه‌های نیروهای مسلح برای خانواده‌های شهدا و جانبازان

سردار ابوالقاسم شریفی رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در ادامه این نشست خبری گفت: شهدا و ایثارگران به‌عنوان پشتوانه امنیت ملی کشور، همواره مورد توجه امام راحل و رهبر معظم انقلاب بوده‌اند و در این زمینه تدابیر و تأکیدات فراوانی برای توجه و رسیدگی ویژه به این عزیزان وجود داشته است.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) بیان کرد: بر اساس آمار رسمی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرده است، بیش از ۹۵ درصد جامعه هدف بنیاد شهید، شامل خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، به نیروهای مسلح یا مجموعه‌های وابسته به نیروهای مسلح مربوط می‌شوند. همچنین رزمندگان نیز ارتباط گسترده‌ای با نیروهای مسلح دارند. بنابراین ضروری است تعامل و هماهنگی نزدیکی میان نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران، در راستای اجرای قوانین مربوط به ایثارگران وجود داشته باشد.

سردار شریفی بیان کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از این قوانین، در فضای عمومی و رسانه‌ای به‌گونه‌ای مطرح می‌شد که گویی امتیازات گسترده‌ای برای ایثارگران در نظر گرفته شده است؛ اما زمانی که برای اجرای آنها اقدام می‌کردیم، در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شدیم. حتی هیئت‌رئیسه مجلس نیز اعلام کرده بود که کمتر از ۴۰ درصد از برخی احکام و قوانین مربوط به ایثارگران به مرحله اجرا رسیده است. با این حال، به حمدالله در یکی دو سال گذشته، با هماهنگی خوبی که میان نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران شکل گرفت، اجرای مواد ۳۸ و ۴۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، که بخش قابل توجهی از آن به مسائل معیشتی، حقوق و مزایا و موضوعات مرتبط اختصاص دارد، با جدیت بیشتری دنبال شد و حرکت خوبی در این زمینه آغاز شد همچنین احکام حقوقی شهدای نیروهای مسلح، متناسب با جایگاه و تراز نیروهای مسلح، اجرایی شد. امیدواریم در روند انتقال پرونده‌ها به بنیاد شهید نیز هیچ‌گونه خللی ایجاد نشود.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال خود نیز بر ضرورت توجه و رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان تأکید کردند. این موضوع به‌عنوان یکی از محورهای مهم، مورد توجه فرماندهان نیروهای مسلح و مجموعه‌های مرتبط قرار گرفت.

سردار شریفی اضافه کرد: پس از این فرمان، موضوع رسیدگی به شهدای جنگ‌های دوم و سوم که مربوط به نیروهای مسلح هستند نیز با جدیت بیشتری دنبال شد. این موضوع، مسئولیت نیروهای مسلح را سنگین‌تر می‌کند. به حمدالله، با توجه به ارتباط و همکاری خوبی که با بنیاد شهید وجود داشته است، تمامی این شهدا احراز و پرونده‌های آنان به بنیاد شهید تحویل داده شد و حقوق مربوط به آنان نیز منتقل شد.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) اظهار کرد: در زمینه بیمه نیز اقدامات لازم انجام گرفت. پیش از انتقال پرونده‌ها، این افراد تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح بودند و پس از انتقال به بنیاد شهید، مقرر شد تحت پوشش بیمه بنیاد قرار گیرند. البته در این زمینه، اشکالاتی در برخی پایه‌های بیمه وجود دارد که بابت آن عذرخواهی می‌کنیم و تلاش ما این است که در اولین فرصت این مشکلات نیز برطرف شود تا خانواده‌ها دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند.

سردار شریفی بیان کرد: حتی به نیروهای مسلح نیز از طریق اداره بهداشت و درمان ابلاغ شده است که تا زمانی که بیمه پایه و بیمه تکمیلی به‌طور کامل برقرار نشده، پوشش بیمه‌ای افراد قطع نشود. خوشبختانه این موضوع نیز تا حد زیادی ساماندهی شده است.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) گفت: در حوزه رزمندگان نیز اقدامات خوبی انجام شده و مقرر است سوابق رزمندگی افراد، در موارد مربوط، به سوابق آنان اضافه و ثبت شود. همچنین در خصوص سوابق مربوط به جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان نیز مصوبات مربوطه در دولت در حال بررسی و پیگیری است البته در اینجا لازم است از توجه مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس، تشکر و قدردانی کنیم. ایشان به‌عنوان یکی از مسئولان پیگیر امور ایثارگران در کشور، موضوعات عقب‌مانده مربوط به نیروهای مسلح و بنیاد شهید را دنبال کرده‌اند.

سردار شریفی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز رقم قابل توجهی به منابع مربوط به رزمندگان اختصاص یافته است که در جلسه امروز درباره آن بحث و بررسی خواهد شد. بر اساس مصوبه بودجه، حدود پنج همت برای این بخش در نظر گرفته شده است.

وضعیت بیمه نیروهای مسلح و ایثارگران

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، وضعیت بیمه نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان است. در نیروهای مسلح، پوشش درمانی به صورت یکپارچه ارائه می‌شود و بیمه پایه و مکمل در کنار یکدیگر قرار دارند. بنابراین، افرادی که در مجموعه نیروهای مسلح از سربازی به اشتغال و سپس به بازنشستگی منتقل می‌شوند، از نظر بیمه پایه همچنان تحت پوشش قرار دارند البته ممکن است در زمان جابه‌جایی از وضعیت شاغل به بازنشسته، شرایط بیمه تکمیلی تغییر کند؛ زیرا نوع قراردادهای بیمه تکمیلی در سازمان‌های مختلف متفاوت است. برای مثال، ممکن است فردی در زمان اشتغال از یک نوع بیمه تکمیلی استفاده کند، اما پس از بازنشستگی شرایط قرارداد تغییر کند با این حال، بیمه اصلی و پایه نیروهای مسلح برای همه افراد واجد شرایط برقرار است و تفاوت اصلی در نحوه ارائه بیمه‌های تکمیلی است.

سردار شریفی بیان کرد: در حال حاضر نیز برای بازنشستگان نیروهای مسلح امکان استفاده از بیمه تکمیلی وجود دارد و افراد می‌توانند بر اساس مقررات و شرایط مربوطه از این پوشش استفاده کنند.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) گفت: یکی از مشکلات باقی‌مانده، موضوع خدمات دندان‌پزشکی است که خانواده‌ها نسبت به آن ابراز نارضایتی کرده‌اند. تلاش می‌شود این بخش نیز در قراردادهای جدید مورد توجه قرار گیرد. موضوع دیگر، بیمه پایه است. در برخی بیمه‌ها مانند بیمه کوثر و بیمه دی، بیمه پایه و بیمه تکمیلی به صورت جداگانه ارائه می‌شود و بیمه پایه از طریق سازمان بیمه سلامت تأمین می‌شود. پیشنهاد شده است که در صورت امکان، بنیاد شهید و سازمان‌های مرتبط، موضوع بیمه پایه و تکمیلی را به شکل هماهنگ‌تری مدیریت کنند تا نارضایتی خانواده‌ها کاهش یابد.

حمایت از رزمندگان معسر

سردار شریفی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، یکی از اقدامات مهم در حوزه رزمندگان معاصر، ساماندهی وضعیت رزمندگانی بود که فاقد درآمد و حقوق ثابت بودند. در این زمینه، با همکاری نمایندگان مجلس و مسئولان نیروهای مسلح، شرایط تعداد زیادی از این افراد مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۱۵۶ هزار نفر از رزمندگان واجد شرایط شناسایی شده‌اند که فاقد درآمد و حقوق بودند. این افراد از نیروهای مختلف، از جمله سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج و سایر مجموعه‌های مرتبط هستند.

سردار شریفی بیان کرد: امروز برای بیش از ۱۵۶ هزار نفر از این افراد حقوق برقرار شده است. این اقدام بسیار ارزشمند بود و جا دارد از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و همه افرادی که در این زمینه همکاری کردند، تشکر و قدردانی شود.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) اضافه کرد: در کنار این افراد، حدود ۳۰ هزار رزمنده دیگر نیز وجود داشتند که فاقد هرگونه درآمد بودند و هنوز تحت پوشش قرار نگرفته بودند. مجلس با پیگیری‌های انجام‌شده تلاش کرد برای این گروه نیز چاره‌اندیشی کند.

سردار شریفی گفت: براساس توافق انجام‌شده، مقرر شده است ماهانه تعدادی از افراد واجد شرایط تحت پوشش قرار گیرند تا در نهایت تا پایان سال، حدود ۳۰ هزار نفر دیگر نیز ساماندهی شوند. این اقدام با همکاری نیروهای مسلح و اختصاص اعتبار لازم در حال انجام است.

بیمه درمانی رزمندگان

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) اظهار کرد: در کنار برقراری حقوق برای رزمندگان، موضوع بیمه درمانی آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است. پیش از این، برای هر نفر مبلغ محدودی برای بیمه در نظر گرفته می‌شد، اما در قرارداد جدید، سرانه بیمه به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برای هر رزمنده حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

سردار شریفی بیان کرد: این افزایش اعتبار موجب شده پوشش بیمه‌ای نیز به شکل قابل توجهی ارتقا پیدا کند. قرارداد جدید بیمه تکمیلی برای رزمندگان و خانواده‌های آنان در نظر گرفته شده و تلاش شده است محدودیت‌های قبلی کاهش یابد همچنین بر اساس قرارداد جدید، خدمات درمانی گسترده‌تری از جمله خدمات بستری و سایر خدمات تکمیلی در اختیار رزمندگان و خانواده‌های آنان قرار می‌گیرد.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) اضافه کرد: این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از این افراد در سنین بالاتر قرار دارند و طبیعی است که نیازهای درمانی آنان افزایش پیدا کند. بنابراین، برخورداری از بیمه درمانی مناسب می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های آنان و خانواده‌هایشان را کاهش دهد. در این زمینه، حدود ۱۵۶ هزار رزمنده و با احتساب خانواده‌های آنان نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند. قرارداد بیمه تکمیلی از سوی بیمه کوثر نهایی شده و از شهریورماه عملیاتی شده است همچنین اعلام شده است افرادی که در ماه‌های اخیر هزینه درمان داشته‌اند، در چارچوب مقررات قرارداد می‌توانند از پوشش بیمه‌ای استفاده کنند و اطلاع‌رسانی عمومی نیز درباره نحوه استفاده از خدمات انجام خواهد شد.

وام ازدواج و مسکن فرزندان ایثارگران

سردار شریفی عنوان کرد: موضوع دیگری که در این زمینه مطرح شده، تسهیلات ازدواج و مسکن فرزندان ایثارگران است. وام ازدواج فرزندان جانبازان، آزادگان و شهدا در حال اجراست و بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) بیان کرد: در حوزه مسکن نیز برای شهرهای بزرگ، از جمله تهران، شیراز و اصفهان، تسهیلاتی تا سقف یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این تسهیلات با سود چهار درصد و با معرفی بنیاد شهید به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.

سردار شریفی اظهار کرد: بر اساس اعلام انجام‌شده، این سقف جدید از ابتدای آبان‌ماه عملیاتی خواهد شد و افرادی که پیش از آن اقدام کنند، می‌توانند از سقف قبلی، یعنی حدود ۷۰۰ میلیون تومان، استفاده کنند.

حقوق جانبازان فاقد درآمد

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل مهم، وضعیت جانبازان پنج درصد به بالا است که فاقد درآمد و حقوق هستند. در کشور حدود ۳۰ هزار جانباز در این شرایط قرار دارند که با وجود داشتن مشکلات و نیازهای مختلف، هنوز حقوقی برای آنان برقرار نشده است.

سردار شریفی بیان کرد: این موضوع از دغدغه‌های جدی مجلس است. همان‌گونه که برای ساماندهی وضعیت رزمندگان فاقد درآمد اقدام شد، انتظار می‌رود درباره جانبازان نیز تصمیم جدی اتخاذ شود.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) تاکید کرد: در لایحه بودجه، بار مالی اجرای این طرح مورد بحث قرار گرفته و رقم قابل توجهی برای آن مطرح شده است. با این حال، روند اجرای آن با تأخیر مواجه شده است.

سردار شریفی بیان کرد: درخواست ما از رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که این موضوع را با نگاه ویژه دنبال کنند و اجازه ندهند جانبازانی که سال‌ها با مشکلات ناشی از مجروحیت و عوارض جنگ زندگی کرده‌اند، بدون حمایت مالی مناسب باقی بمانند.

حمایت از خانواده‌های شهدای نیروهای مسلح

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: حمایت از خانواده‌های شهدا در حوزه‌های مختلف همچنان ادامه خواهد داشت و قرار نیست این حمایت‌ها کاهش پیدا کند؛ بلکه تلاش بر این است که خدمات در حوزه‌های مختلف، از جمله دیدار و سرکشی، سفرهای زیارتی و سیاحتی، امکانات تفریحی و به‌ویژه مسکن، افزایش پیدا کند.

سردار شریفی بیان کرد: موضوع مسکن یکی از مهم‌ترین مسائل خانواده‌های معظم شهداست. در همین راستا، فرماندهان نیروهای مسلح نیز پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند. برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال، مشکل مسکن خانواده‌های شهدای نیروهای مسلح که فاقد مسکن هستند، تا حد امکان برطرف شود؛ یا برای آنان مسکن خریداری شود و یا امکانات لازم برای تأمین مسکن فراهم شود همچنین بر اساس قانون، شهدا تا رسیدن به ۳۰ سال خدمت، شاغل تلقی می‌شوند و احکام حقوقی آنان بر مبنای ضوابط مربوط به شاغلان نیروهای مسلح محاسبه می‌شود. در این محاسبات نیز امتیازات و درجات مربوط به مقام شهادت لحاظ خواهد شد.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) اضافه کرد: بر اساس قوانین موجود، برای شهدا درجه بالاتری در نظر گرفته می‌شود و این موضوع در محاسبه حقوق و مزایای آنان تأثیر دارد. این وضعیت تا ۳۰ سال خدمت ادامه خواهد داشت.

سردار شریفی بیان کرد: در مجموع، موضوعات مربوط به جانبازان، شهدا و رزمندگان، از خودرو و مسکن گرفته تا حقوق، بیمه و درمان، همچنان از مسائل مهم و مورد پیگیری مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) بیان کرد: در برخی بخش‌ها اقدامات مهمی انجام شده و بخشی از مشکلات به نتیجه رسیده است؛ از جمله ترخیص خودروهای جانبازان، برقراری حقوق برای تعداد زیادی از رزمندگان فاقد درآمد، افزایش پوشش بیمه درمانی و اختصاص اعتبارات لازم برای تجهیزات درمانی جانبازان. با این حال، بخشی از مسائل همچنان نیازمند پیگیری جدی است؛ از جمله تعیین تکلیف جانبازان فاقد حقوق، تکمیل فرآیند تأمین خودرو برای جانبازان واجد شرایط، تبدیل وضعیت خانواده‌های ایثارگران، توسعه پوشش‌های درمانی و حل مشکلات مسکن خانواده‌های معظم شهدا.

سردار شریفی گفت: انتظار می‌رود دولت، مجلس، بنیاد شهید، نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مسئول با همکاری و هماهنگی بیشتر، این مسائل را در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسانند تا بخشی از دغدغه‌های جانبازان، رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا کاهش یابد.