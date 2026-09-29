باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام ستاد خبری جشنواره، هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر صحنهای بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت معرفی شدند.
خیام وقارکاشانی، هادی عامل هاشمی و کاوه خداشناس به عنوان اعضای هیئت داوران، قضاوت و ارزیابی آثار راه یافته به بخش مسابقه تئاتر صحنهای این دوره از جشنواره را بر عهده خواهند داشت.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.