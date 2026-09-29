وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد در صورت تصدی وزارت جنگ، پیکر شهید یحیی السنوار را خواهد سوزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل قول داد در صورتی که در کابینه آینده به وزارت جنگ برسد، پیکر شهید یحیی السنوار، رئیس پیشین دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را به آتش بکشد.

بن‌گویر در گفت‌وگویی با سازمان پخش عمومی رژیم تروریستی اسرائیل گفت در صورت تصدی وزارت جنگ، برای سوزاندن پیکر السنوار و اجساد مبارزان فلسطینی که در رویداد‌های ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشتند، اقدام خواهد کرد. او افزود که در صورت به‌عهده گرفتن این وزارتخانه، تغییر اساسی در رویکرد رژیم تروریستی اسرائیل نسبت به نحوه برخورد با اجساد فلسطینیان ایجاد خواهد کرد.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که یحیی السنوار در جریان یک درگیری مسلحانه اتفاقی در شهر رفح در جنوب نوار غزه شهید شده است. ارتش رژیم تروریستی اسرائیل پیکر السنوار را در مکانی نامعلوم نگهداری کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی «کارزار ملی بازگرداندن پیکر شهدا»، رژیم تروریستی اسرائیل ۷۹۹ جسد فلسطینیان را در اختیار دارد که ۸۰ نفر از آنها کودک هستند.

شایان ذکر است که اظهارات بن‌گویر نخستین موضع‌گیری از این نوع نیست. میری رگو، وزیر حمل‌ونقل رژیم تروریستی اسرائیل، نیز در اکتبر سال گذشته پیشنهاد کرده بود که در جلسه شورای امنیتی کابینه کوچک رژیم تروریستی اسرائیل (کابینه جنگ)، موضوع سوزاندن پیکر یحیی السنوار بررسی شود.

منبع: الجزیره