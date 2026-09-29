فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف یک دستگاه سواری سمند حامل ۱۹۵ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان لامرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لامرد با اشراف اطلاعاتی از تردد یک دستگاه خودرو حامل مواد مخدر در یکی از محور‌های مواصلاتی این شهرستان مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محور مذکور اعزام شدند و با مشاهده خودرو به علت بی توجهی راننده به ایست ماموران، پس از طی مسافتی تعقیب و مراقبت و هدف قرار دادن لاستیک‌های خودرو، موفق به متوقف کردن وسیله نقلیه شدند.

سردار ملکی افزود: در بازرسی از خودرو مقدار ۱۹۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و راننده به علت تاریکی هوا و وضعیت جغرافیایی منطقه متواری شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه هیچ نقطه و مکانی در سطح استان فارس برای سوداگران مرگ امن نبوده و پلیس برابر قانون با جدیت و برخورد قاطع بدنبال شناسایی و دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر است، ادامه داد: تلاش برای دستگیری قاچاقچی متواری با جدیت ادامه دارد.

منبع: پلیس فارس