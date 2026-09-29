باشگاه خبرنگاران جوان - آئین رونمایی از پوستر بیستودومین نمایشگاه کتاب استان با حضور علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، عبدالسلام بلوچزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، و جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر برگزار شد.
علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستانوبلوچستان، در این آئین برگزاری مجدد این رویداد را یکی از اتفاقات ارزشمند در حوزه فرهنگی عنوان کرد و گفت: پس از وقفهای ۷ ساله، نمایشگاه کتاب استان بار دیگر برگزار میشود.
وی افزود: از سال گذشته تلاشهای مضاعفی برای برگزاری نمایشگاه کتاب انجام شد، اما به دلیل برخی ملاحظات و محدودیتهای ایجادشده در کشور، امکان برگزاری آن فراهم نشد و امسال با همکاری مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و بخش خصوصی، این نمایشگاه دوباره راهاندازی خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستانوبلوچستان ادامه داد: پس از ۷ سال وقفه، بیستودومین نمایشگاه کتاب استان برگزار میشود و امیدواریم همانند دورههای گذشته با استقبال خوب مردم و علاقهمندان به کتاب و مطالعه همراه شود.
شهرکی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ایجاد زمینه حضور اقشار مختلف جامعه و علاقهمندان به حوزه مطالعه در یک رویداد فرهنگی مهم است.
وی ابراز امیدواری کرد برگزاری بیستودومین نمایشگاه کتاب استان بتواند زمینهای برای رونق بیشتر فعالیتهای فرهنگی و گسترش فرهنگ مطالعه در استان فراهم کند.
نمایشگاه کتاب، بستری برای ترویج اندیشهها
عبدالسلام بلوچزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستانوبلوچستان نیز در این آئین با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب پس از ۷ سال وقفه، اظهار کرد: با تأکید استاندار و همراهی جدی دستگاههای فرهنگی استان، برگزاری نمایشگاه کتاب سیستانوبلوچستان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: نمایشگاه کتاب صرفاً محلی برای عرضه و فروش کتاب نیست، بلکه بستری برای ترویج و توسعه اندیشهها، تضارب آرا و ظهور و بروز تفکرات و اندیشههای جدید است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستانوبلوچستان ادامه داد: بیستودومین نمایشگاه کتاب استان از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه در محل سالن نمایشگاههای استان برگزار خواهد شد.
بلوچزاده با اشاره به پیشبینی برنامههای جنبی برای این رویداد فرهنگی گفت: برنامههای متنوعی در بخش جنبی نمایشگاه در نظر گرفته شده که جزئیات آنها همزمان با برگزاری نمایشگاه اطلاعرسانی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ۱۳۰ ناشر در بیستودومین نمایشگاه کتاب استان حضور خواهند داشت و آثار متنوعی در حوزههای مختلف، از جمله کتابهای منتشرشده در ماهها و سالهای اخیر، در معرض دید و انتخاب علاقهمندان قرار میگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستانوبلوچستان ابراز امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه پس از ۷ سال وقفه، زمینهای برای تقویت فرهنگ مطالعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی در استان فراهم کند.
منبع فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان