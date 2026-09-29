۲ و نیم تن گوشت گوسفندی نذری در قالب ۲ هزار و ۵۰۰ بسته یک‌کیلویی، بین مددجویان و خانواده‌های کم‌برخوردار ساکن مناطق محروم استان گلستان توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - محمدرضامحمد زمانی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گلستان، گفت: این گوشت‌ها به همت  یک مرکز نیکوکاری و با مشارکت خیران و همکاری کمیته امداد تهیه و برای توزیع در اختیار استان قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح برای سومین سال متوالی در گلستان اجرا می‌شود و امسال ۲ و نیم تن گوشت قربانی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به استان اختصاص یافته است.

زمانی گفت: بسته‌های گوشت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند شیرخوار، ایتام، بیماران خاص و صعب‌العلاج و دیگر خانواده‌های نیازمند، با حفظ کرامت آنان ، در استان توزیع می‌شود.

برچسب ها: کمیته امداد ، مشارکت های مردمی
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