باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - محمدرضامحمد زمانی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گلستان، گفت: این گوشت‌ها به همت یک مرکز نیکوکاری و با مشارکت خیران و همکاری کمیته امداد تهیه و برای توزیع در اختیار استان قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح برای سومین سال متوالی در گلستان اجرا می‌شود و امسال ۲ و نیم تن گوشت قربانی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به استان اختصاص یافته است.

زمانی گفت: بسته‌های گوشت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند شیرخوار، ایتام، بیماران خاص و صعب‌العلاج و دیگر خانواده‌های نیازمند، با حفظ کرامت آنان ، در استان توزیع می‌شود.