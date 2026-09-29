باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «فیصل نیاز ترمذی»، سفیر پاکستان در مسکو، اعلام کرد که در گفتوگوهای میان ایران و آمریکا «مقداری پیشرفت» حاصل شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره روند گفتوگوهای تهران و واشنگتن به خبرگزاری تاس گفت: «بله، مقداری پیشرفت حاصل شده است، زیرا دیپلماسی برای همین است. ما همواره کانالهای ارتباطی میان همه طرفها را باز نگه میداریم و به همین دلیل، پاکستان میانجی صادقی میان دو کشور است و در راستای صلح و ثبات در خاورمیانه تلاش میکند.»
پیشتر، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده بود که ایران و آمریکا از طریق میانجیها، کانالهای ارتباطی جدیدی ایجاد کردهاند.
منبع: تاس