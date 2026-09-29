سفیر پاکستان در مسکو، از «پیشرفت» در گفت‌وگوهای میان ایران و آمریکا خبر داد.

 باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «فیصل نیاز ترمذی»، سفیر پاکستان در مسکو، اعلام کرد که در گفت‌و‌گو‌های میان ایران و آمریکا «مقداری پیشرفت» حاصل شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره روند گفت‌و‌گو‌های تهران و واشنگتن به خبرگزاری تاس گفت: «بله، مقداری پیشرفت حاصل شده است، زیرا دیپلماسی برای همین است. ما همواره کانال‌های ارتباطی میان همه طرف‌ها را باز نگه می‌داریم و به همین دلیل، پاکستان میانجی صادقی میان دو کشور است و در راستای صلح و ثبات در خاورمیانه تلاش می‌کند.»

پیش‌تر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها، کانال‌های ارتباطی جدیدی ایجاد کرده‌اند.

منبع: تاس

برچسب ها: پاکستان ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۵
جناب آقای سفیر پاکستان در مسکو
آمریکا باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
از سال 1392 تاکنون مذاکره با آمریکا نه جواب داده، نه جواب خواهد داد
از سال 1394 تاکنون توافق با آمریکا نه جواب داده، نه جواب خواهد داد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران هر امتیازی بدهیم، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و مذاکره عراقپی و… با امریکا از سال ۱۳۹۴ تاکنون تکرار بود و هم غلط و اشتباه بوده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران همچنان «سازنده» نبوده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
تنگه هرمز نه تنها باز نیست بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
حتما تنگه رو باز کردن !
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
باز هم پیشرفتی اگر در کار باشد ترور است ولی امیدوارم این بار خائنین به وطن زیر تیغ ترامپ‌قرار بگیرند که مایه ننگ حتی بشریتند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
و این در حالی است که از سال 1394 تاکنون در گفت‌وگوهای ایران و آمریکا پیشرفت‌هایی حاصل نشده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
باید تا نابودی آمریکا جنگ کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
دلار بالای ۲۵۰ هزار تومان و دقیقه میزنه.دست بردارید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
مدیرکل آژانس: هیچ روند مذاکراتی میان آمریکا و ایران در جریان نیست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
هر وقت گفتین پیشرفت بعدش جنک شده
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
جمله تکراری کلمه تکراری پیشرفت
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
از سال ۱۳۵۹ تاکنون آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر شریک اصلی همه جنایات گروه های تروریستی در عراق، منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان است.
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
جناب سفیر پاکستان تفاهم شد تفاهم‌نامه به امضا ترامپ رئیس جمهور آمریکا و پزشکیان رییس جمهور ایران رسید ترامپ گفت تفاهم نامه یک کاغذ است ارزشی ندارد ما به مذاکره با آمریکا هیچ اطمینانی نداریم دوباره هنگام مذاکره بمباران شدبم بار سوم باز تحریم جنگ شد
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
دیگر امکان دستیابی به توافق با آمریکا وجود ندارد آمریکا مورد اعتماد ما نیست و از سال 1394 تاکنون هم نبوده است.
دیگر امکان دستیابی به توافق با ترامپ وجود ندارد ترامپ مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۵
جناب آقای سفیر پاکستان در مسکو
آمریکا باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
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