باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه مشترک معاونان اول رؤسای قوه مجریه و قضاییه بر ضرورت شناسایی گسلهای جامعه براساس مطالعات علمی، اولویتبندی این گسلها و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط اجتماعی کشور و حساسیتهای جامعه تأکید شد.
محمدرضا عارف، در این جلسه با اشاره به فعالیت دشمن برای فروپاشی اجتماعی گفت: حفظ انسجام اجتماعی یکی از ضرورتهای کشور است و اگر قوا و نهادهای کشور با یکدیگر انسجام و همدلی داشته باشند، انسجام اجتماعی نیز حفظ خواهد شد.
دانشگاهها سال تحصیلی جدید را بهخوبی آغاز کردند
عارف با اشاره به نگرانیهایی که درباره تحرکات دشمن در دانشگاهها وجود داشت، گفت: با برنامهریزیهای مناسبی که پیش از آغاز مهرماه میان دستگاههای مختلف انجام شده بود، دانشگاهها بهخوبی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
وی افزود: با توجه به توطئههای دشمن برای ایجاد تنشهای اجتماعی در کشور، همدلی و همکاری دستگاههای مختلف و قوای سهگانه نیز باید تداوم یابد تا با حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، دشمن با ناکامی مواجه شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اهمیت جلسات مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضاییه برای پیگیری مسائل مشترک افزود: جمهوری اسلامی ایران پس از دو جنگ تحمیلی اخیر وارد شرایط جدیدی شده است.
عارف ادامه داد: رژیم سلطهگر آمریکا پیش از این بهوسیله نیروهای نیابتی خود مانند صدام با جمهوری اسلامی مقابله میکرد، اما در دو جنگ تحمیلی اخیر بهصورت مستقیم وارد تقابل شد و البته به هیچیک از اهداف خود نرسید.
وی افزود: امروز توطئه ایرانهراسی شکست خورده است و پس از سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل، حتی رفتار کشورهای غربی با ایران نسبت به گذشته کاملاً متفاوت شده است.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: یکی از دلایل موفقیت کشورمان در مقابل دشمن، وجود انسجام اجتماعی بود و اکنون دشمن به بهانههای اقتصادی این نقطه قوت کشور را هدف قرار داده است.
مبلغ کالابرگ بهزودی افزایش مییابد
عارف در ادامه با اشاره به اجرای اصلاحات ساختار اقتصادی کشور از سوی دولت گفت: سیاست کالابرگ الکترونیکی برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرا شد.
وی افزود: رئیسجمهور در ماههای اخیر بارها دستور دادهاند که مبلغ کالابرگ افزایش یابد و با وجود همه مشکلاتی که دشمن برای کشور ایجاد کرده است، بهزودی این مبلغ افزایش خواهد یافت.
معاون اول رئیسجمهور با ابراز خوشبینی و امیدواری دولت برای حل ریشهای مشکلات اقتصادی کشور گفت: در شرایط موجود لازم است انواع گسلهای کشور، از جمله گسلهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با همکاری قوه مجریه و قضاییه بهصورت علمی و دقیق شناسایی و اولویتبندی شود تا مشخص شود با توجه به حساسیت جامعه، چه اقداماتی را انجام دهیم و چه اقداماتی را انجام ندهیم.
پیوست اجتماعی تصمیمات حتی از متن آنها مهمتر است
عارف افزود: میتوان برخی تصمیماتی را که زمان اجرای آنها مناسب نیست به تأخیر انداخت. از سوی دیگر، در اجرای تصمیمات باید پیوست اجتماعی داشت و مردم را توجیه کرد.
وی تأکید کرد: حتی باید به پیوست تصمیمات بیش از متن تصمیمات اهمیت دهیم. چنین اتفاقی در اصلاح قیمت بنزین رخ داد و، چون مردم توجیه شده بودند، با تصمیم دولت همراهی کردند.
معاون اول قوه قضاییه: در هیچ دورهای شاهد این سطح از تعامل دو قوه نبودهایم
در ادامه این جلسه حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، با بیان اینکه در هیچ دورهای شاهد این سطح از تعامل و همکاری دو قوه مجریه و قضاییه نبودهایم، گفت: جلسات مشترک مسئولان این دو قوه به پیگیری و حل مسائل کشور کمک زیادی کرده است.
وی ادامه داد: در کشور گسلهای مختلفی فعال است که باید آنها را براساس مطالعات علمی اولویتبندی کنیم تا مشخص شود کدام گسل ظرفیت بیشتری برای تحریک جامعه دارد و دشمن بر فعال کردن کدامیک از آنها تمرکز کرده است.
نارضایتی آشکاری در مسائل معیشتی وجود دارد
خلیلی توجه به معیشت مردم را اولویت اصلی حاکمیت دانست و گفت: دولت تلاشهای زیادی برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم داشته است، اما همچنان مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند و نارضایتی آشکاری در مسائل معیشتی وجود دارد.
معاون اول رئیس قوه قضاییه، توجه به مسائل اجتماعی را اولویت بعدی کشور دانست و با تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی افزود: بهبود معیشت مردم به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی کمک زیادی خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت رسانهای دشمن گفت: باید ارتباط ما با مردم افزایش یابد و آنها را نسبت به شرایط کشور توجیه کنیم. قوه قضاییه بخشی از حاکمیت است و اولویتهای کشور را با همکاری سایر قوا دنبال میکند.
حجتالاسلام خلیلی در پایان گفت: پیشنهاد من این است که گروههای مطالعات اجتماعی به عنوان مشاور در کنار دستگاهها و نهادهای مختلف تصمیمگیر کشور قرار گرفته و به آنها درباره شرایط اجتماعی کشور و حساسیتهای مردم مشاورههای علمی ارائه دهند تا تصمیمات این نهادها با توجه به این شرایط کشور اتخاذ شود.
منبع: ریاست جمهوری