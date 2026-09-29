حجامت می‌تواند فواید متعددی برای بدن داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید محسنی، متخصص طب سنتی در این ویدیو درباره فلسفه حجامت و مفهوم پاکسازی بدن در این روش صحبت می‌کند و توضیح می‌دهد که حجامت از نگاه طب سنتی چه جایگاهی دارد و با چه هدفی انجام می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
میوه‌هایی که برای قلب مفید هستند + فیلم
چگونه جلوی ضعیف شدن مغز را بگیریم؟ + فیلم
راز زندگی سالم در گرو پیاده روی مداوم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاکسازی بدن با استفاده از لیمو و سیر + فیلم
ضرورت تغذیه و خواب سالم برای پیشگیری از چاقی/ ممنوعیت مصرف داروهای لاغری بدون تجویز پزشک
راهکار رفع ثابت ماندن وزن در زمان داشتن رژیم غذایی + فیلم
اقدامات ضروری در شکستگی‌های بدن + فیلم
راهکار‌های ساده برای رفع یبوست کودکان + فیلم
چرا بیمه‌ها همیشه بدهکارند؟ + فیلم
بررسی علت کم اشتهایی کودکان + فیلم
چرا مصرف بیش از حد گرمی برای کودکان مضر است؟ + فیلم
آخرین اخبار
پاکسازی بدن با استفاده از لیمو و سیر + فیلم
راهکار رفع ثابت ماندن وزن در زمان داشتن رژیم غذایی + فیلم
راهکار‌های ساده برای رفع یبوست کودکان + فیلم
بررسی علت کم اشتهایی کودکان + فیلم
چرا مصرف بیش از حد گرمی برای کودکان مضر است؟ + فیلم
ضرورت تغذیه و خواب سالم برای پیشگیری از چاقی/ ممنوعیت مصرف داروهای لاغری بدون تجویز پزشک
اقدامات ضروری در شکستگی‌های بدن + فیلم
چرا بیمه‌ها همیشه بدهکارند؟ + فیلم
علائم غیرمنتظره سکته قلبی
مطالعات اجتماعی» پایه نهم و «تاریخ معاصر ایران» پایه یازدهم؛ روایت تحلیلی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم در کتاب‌های درسی
کدام گوشی سامسونگ رقیب آیفون ۱۸ پرو مکس است؟
مهندسی معکوس برای عبور از تحریم‌ها؛ تولید داخلی ECU خودرو با نصف قیمت نمونه آلمانی + فیلم
نخستین پرواز سرنشین‌دار فضاپیمای استارلاینر لغو شد
نزدیکی ماه و خوشه M ۴۵؛ همنشینی‌ای تماشایی
فهرست کوتاه نامزد‌های مدال رسول (ص) اعلام شد
بررسی راه‌های از بین بردن شپش + فیلم
میزبان اصلی ساس در محیط + فیلم
راهکار‌های طبیعی برای درمان کهیر + فیلم
جولان افراد غیر متخصص در تزریق ژل و بوتاکس + فیلم
مسیر جشنواره اندیشمندان جوان برای جذب ایده‌های خارجی هموار می‌شود