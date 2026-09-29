بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه الجزیره، در گزارشی درباره مشکلات و افزایش هزینههای زندگی در اروپا در پی جنگ، گزارش داد: در سراسر اتحادیه اروپا میانگین قیمتها به رکوردهای تاریخی رسیده است؛ مسئلهای که تا حد زیادی ناشی از پیامدهای جنگ در ایران است. الان رانندگی با خودرو خیلی گران شده است.
یک شهروند انگلیسی می گوید: قبلاً میتوانستم هفتهای یک بار برای بچههایم پیتزا یا سیبزمینی سرخکرده و مرغ بخرم، اما حالا دیگر نمیتوانم. واقعاً نمیتوانم؛ چون مدام حساب میکنید و با خودتان میگویید: آیا ماه آینده میتوانم از پس زندگی بربیایم؟