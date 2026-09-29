باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سیلاب ناشی از طوفان، برخی ساکنان مناطق ساحلی ایالتهای نیویورک و نیوجرسی را مجبور کرد برای رفتوآمد در خیابانهای زیر آب رفته از قایقهای کایاک و قایقهای کوچک استفاده کنند.
به گزارش شبکه آمریکایی «سیبیاس نیوز»، شرایط شدید جوی باعث لغو مسابقه بیسبال میان تیمهای «نیویورک یانکیز» و «بالتیمور اوریولز» در ورزشگاه یانکی شده است.
در نیوجرسی نیز در جریان مسابقه لیگ فوتبال آمریکایی (NFL) میان تیمهای «نیویورک جاینتس» و «تنسی تایتانز» در ورزشگاه «مِتلایف»، صحنههای غیرمعمولی رقم خورد؛ بهطوری که وزش باد شدید چندین سرویس بهداشتی سیار را در محوطه پارکینگ به هوا بلند کرد.
پیش از این، کتی هوکول، فرماندار نیویورک، هشدار داده بود که این ایالت با بارش شدید باران، به میزان احتمالی ۱۵۲ میلیمتر، همراه با بادهای شدید با سرعت تندبادهایی تا ۲۶ متر بر ثانیه، مواجه خواهد شد.
بر اساس دادههای سامانه رصد قطعی برق، این طوفان برق بیش از ۵۰ هزار نفر را در ایالتهای نیویورک، کنتیکت و ماساچوست قطع کرده است.
منبع: آر تی