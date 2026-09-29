\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0 \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0646\u0627\u0644 \u062f\u0648\u06cc \u06f8\u06f0\u06f0 \u0645\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0627\u06af\u0648\u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0648 \u06f4\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0648 \u06f1\u06f0 \u0635\u062f\u0645 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\u00a0