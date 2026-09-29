دونده کشورمان در دوی ۸۰۰ متر به مدال نقره بازی‌های آسیایی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان-  علی امیریان دونده کشورمان در فینال دوی ۸۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا با زمان یک دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه با کسب جایگاه دوم به مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

 

برچسب ها: فدراسیون دو و میدانی ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
پشت پرده انتخابات فدراسیون دوومیدانی؛ آیا دیوان عدالت ورود می‌کند؟
حدادی: من به جای فدراسیون دوومیدانی یک پارک تحویل گرفتم/ گرین کارت دارم اما خیانتکار نیستم
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنه‌برداری در آینده نزدیک!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
بهتر بود در این گزارش ، زمان نفر اول ذکر می شد !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
باید بهترین امکانات تمرین و تغذیه و مربی در اختیارش قرار داده بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
چون طلا نگرفته فیلمشو نمیذارن.
۰
۰
پاسخ دادن
Hong Kong
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
باید بهترین امکانات تمرین و تغذیه و مربی در اختیارش قرار داده بشه
۰
۰
پاسخ دادن
نامه فدراسیون فوتبال به ترکیه برای میزبانی از بازی سوم تیم ملی
میرزازاده: امیدوارم با این مدال طلا مردم کشورمان شاد شده باشند
ایران در جایگاه سوم ایستاد
قلعه‌نویی: تیم ملی را بهتر از قبل خواهیم ساخت
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم ملی را بهتر از قبل خواهیم ساخت
ایران در جایگاه سوم ایستاد
نامه فدراسیون فوتبال به ترکیه برای میزبانی از بازی سوم تیم ملی
میرزازاده: امیدوارم با این مدال طلا مردم کشورمان شاد شده باشند
آمادگی کامل هافبک استقلال برای حضور در زمین بازی
استقلال خواهان جذب یک بازیکن شد
درخواست دوباره استقلال برای اهدای جام فصل گذشته
پوست اندازی در تیم ملی فوتبال ندیدیم/ بیرانوند و حاج صفی اشتباه وحشتناکی داشتند
پایان پرونده شیرجه ایران در بازی‌های آسیایی با جایگاه دهمی محمد مقدسی
امین میرزازاده طلایی شد 
با شاهکار قلعه نویی؛ نزول ایران در رنکینگ فیفا ثبت شد
پیروزی قاطع پدلیست‌های ایرانی و حضور در جمع ۸ تیم برتر
آغاز اردوی نهایی پارادوومیدانی‌کاران ایران برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا
۱۹ تیم در مسیر انتخابی تیم‌های ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال
شهرکی: می‌خواهم مسیر حضور دختران ایران در گلف آسیا را باز کنم
کرم‌پور: کیفیت رقابت‌های گلف ناگویا فوق‌العاده است+فیلم
وفایی در جدول اصلی اوپن شنژن شکست خورد
دست تراپ ایران به مدال نرسید/ تاریخ سازی کامل نشد
امین میرزازاده در سنگین وزن فینالیست شد
عزیزی: حضور دو نماینده گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اتفاقی مهم برای این رشته است
صعود نجفی و محمدتقی پور به یک‌چهارم مسابقات پدل
قربانی‌های جدید قلعه نویی!/ بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
علیپور به یک‌هشتم نهایی سنگ‌نوردی ناگویا رسید
اشتباهات دفاعی؛ سپر دفاعی قلعه نویی بعد از ۲ شکست