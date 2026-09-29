سردار موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اعمال قانون بیش از ۸۷۸ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اعمال قانون بیش از ۸۷۸ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در پایتخت خبر داد و با اشاره به ثبت بیش از ۴۸۵ هزار و ۸۰۰ فقره تخلف سرعت و سبقت غیرمجاز، نسبت به پیامد‌های جبران‌ناپذیر این رفتار‌های پرخطر هشدار داد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین، سهم خود را در کاهش تصادفات ایفا کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: در این مدت، بیش از ۸۷۸ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در سطح معابر پایتخت اعمال قانون شده است. وی با بیان اینکه تخلفات حادثه‌ساز به آن دسته از رفتار‌های پرخطر رانندگی گفته می‌شود که احتمال وقوع تصادف جرحی یا فوتی را به‌شدت افزایش می‌دهد، افزود: سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز در صدر این تخلفات قرار دارند و در شش ماهه نخست امسال، بیش از ۴۸۵ هزار و ۸۰۰ فقره تخلف سرعت و سبقت غیرمجاز در معابر پایتخت ثبت شده است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: آمار این تخلفات نشان‌دهنده آن است که همچنان بخش قابل‌توجهی از رانندگان نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی بی‌توجه هستند و همین رفتار‌ها می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبران‌ناپذیر شود. 

سردار موسوی‌پور در ادامه با اشاره به نمرات منفی در نظر گرفته شده برای این تخلفات، گفت: برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نمره منفی برای متخلفان حادثه ساز در نظر گرفته می‌شود که در صورت تکرار می‌تواند به ضبط و در نهایت ابطال گواهینامه منجر شود.

وی افزود: برای تخلف «تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت»، خودرو شخصی ۱۰ نمره منفی و خودرو عمومی ۱۵ نمره منفی دریافت می‌کند. همچنین برای تخلف «تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت»، خودرو شخصی ۵ نمره منفی و خودرو عمومی ۱۰ نمره منفی در نظر گرفته شده است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص سبقت غیرمجاز نیز اظهار داشت: برای تخلف «سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه»، خودرو شخصی ۵ نمره منفی و خودرو عمومی ۱۰ نمره منفی لحاظ می‌شود. 

سردار موسوی‌پور با تشریح روند قانونی اعمال نمره منفی، خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، با رسیدن مجموع نمرات منفی به ۳۰ نمره، گواهینامه راننده به مدت سه ماه ضبط می‌شود. در مرحله دوم، با ثبت ۲۵ نمره منفی دیگر، مدت ضبط به شش ماه افزایش می‌یابد و در مرحله سوم، با ۲۰ نمره منفی بعدی، گواهینامه به‌طور کامل ابطال خواهد شد. وی تأکید کرد: رانندگانی که گواهینامه آنان ابطال می‌شود، پس از گذشت یک سال و طی مراحل قانونی شامل شرکت در دوره‌های آموزشی و پرداخت هزینه‌های مربوطه، می‌توانند برای دریافت مجدد گواهینامه اقدام کنند. 

سردار موسوی‌پور در پایان با اشاره به اینکه هدف اصلی از این اقدامات، حفظ جان شهروندان و کاهش آمار تصادفات است، از تمامی رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سهم خود را در ارتقای ایمنی ترافیک پایتخت ایفا کنند.

برچسب ها: اعمال قانون ، گواهینامه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
آمبولانس داشت آژیر میکشید ولی راننده ها به ماشینایی که میخواستن بزن کنار که آمبولانس رد بشه راه نمیدادن پلیس باید ماشیناشون رو توقیف کنه به جرم جلوگیری از امداد رسانی بندازدتشون زندان
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