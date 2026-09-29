باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در جهت برخورد با مخلان امنیت اقتصادی و اجتماعی، عملیات‌ها و کشفیاتی از کالای قاچاق و دوربین‌های مدار بسته تا دستگیری متهمان انجام داد.

دستگیری سارق و کشف خودرو سرقتی در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری سارق و کشف خودرو سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرزمردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر سرقت خودرو پراید در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ انقلاب، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۲ بعثت به محض مشاهده خودرو، با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی به سمت لاستیک‌های خودرو کردند، گفت: پس از طی مسافتی تعقیب و مراقبت، خودرو متوقف و یک نفر از سارقان دستگیر شد و تلاش در جهت دستگیری همدست او ادامه دارد.

سرهنگ مردانی با اشاره به اینکه پس از انتقال متهم به کلانتری مشخص شد او دارای سوابق متعدد خرید و فروش مواد مخدر و خرید اموال مسروقه است، تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های فنی به جرم خود مبنی بر سرقت خودرو سواری پراید اعتراف کرد.

او افزود: خودرو به پارکینگ منتقل و راننده با تشکیل پرونده مقدماتی برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

سرهنگ مردانی به شهروندان توصیه کرد: از لوازم ایمنی و ضد سرقت و دزدگیر‌های تصویری برای بالا رفتن ایمنی خودروی خود استفاده کنند و از پارک کردن خودرو در مکان‌های خلوت و کم تردد خودداری کنند.

کشف پارچه‌های بدون مجوز در کوه چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از توقیف انواع پارچه‌های بدون مجوز به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه چنار بیان کرد: در جهت طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه تریلر مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی قضایی موفق شدند در بارزسی از خودرو مذکور، ۲ هزار و ۴۱۲ طاقه پارچه خارجی بدون هرگونه مجوز قانونی و گمرکی را کشف کنند.

سرهنگ احسانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف دوربین‌های مداربسته بدون مجوز در کوه چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از توقیف یک دستگاه کامیونت و کشف دوربین‌های مداربسته بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه چنار بیان کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: ماموران در بارزرسی از خودرو مذکور دوربین‌های مداربسته بدون هرگونه مجوز قانونی و گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوه چنار با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دوربین‌هایی که با رسید‌های جعلی بانکی خریداری می‌شدند

رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری مردی جوان که با ارائه رسید‌های جعلی بانکی، اقدام به کلاهبرداری از ۴ شهروند شیرازی کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا ظهرابی رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: یکی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس بیان کرد پس از ثبت آگهی فروش یک دستگاه دوربین عکاسی در یکی از سایت‌های آگهی محور به ارزش ۶ میلیارد ریال، فردی با من تماس گرفت و پس از توافقات اولیه و مراجعه به درِ منزل، اقدام به ارائه یک رسید بانکی کرد که پس از گذشت چندین ساعت متوجه واریز نشدن وجه به حساب خود و جعلی بودن رسید شدم، که مراتب جهت رسیدگی در دستور کار افسران سایبری قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس فتا با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های فنی، متوجه شدند که متهم با هویت‌های جعلی و با خودرو‌های اجاره‌ای به درِ منازل تعدادی دیگر از شهروندان نیز مراجعه و به همین روش از آن‌ها کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان این پلیس با اقدامات تخصصی و اشراف کامل اطلاعاتی و با هماهنگی‌های قضایی متهم را در یکی از محلات شیراز شناسایی و او را دستگیر کردند.

سرهنگ ظهرابی بیان کرد: متهم پس از مشاهده مدارک و مستندات پلیسی به جرم خود اقرارکرد و به کلاهبرداری از ۴ نفر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا استان فارس به شهروندان هشدار داد: هم استانی‌ها برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری‌ها باید سامانه پیامکی حساب‌های خود را فعال کنند تا با دریافت پیامک از طرف بانک مربوطه از انجام عملیات بانکی مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

او از آن‌ها درخواست کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.policefata.ir بخش گزارشات مردمی و یا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ با همکاران ما در میان بگذارند.

توقیف ۲۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف در نی ریز

فرمانده انتظامی نی ریز از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان و توقیف ۲۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف خبر داد.

سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی نی ریز اظهار کرد: پلیس به منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی و جلوگیری از تردد موتورسیکلت سوارانی که با حرکات نمایشی و پرخطر، ضمن ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود، موجب وحشت و مزاحمت برای شهروندان می‌شدند، طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف را به اجرا گذاشت.

او افزود: ماموران انتظامی شهرستان در اجرای این طرح تعداد ۲۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف، توقیف و راکبان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ کرمی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح صرفا جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان و دانش آموزان است، افزود: به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم از در اختیار گذاشتن موتورسیکلت به افراد کم سن و سال و بدون گواهینامه خودداری کنند و حتما در هنگام استفاده از موتورسیکلت کلاه ایمنی همراه داشته باشند.

کشف گنج‌یاب غیرمجاز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۴ دستگاه گنج‌یاب غیرمجاز و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی گزارش مردمی مبنی به اینکه فردی با استفاده از دستگاه‌های گنج‌یاب آثار تاریخی و عتیقه کشف می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۲۲ ازادگان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از تحقیقات و شناسایی دقیق محل سکونت متهم، با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از منزل او ۴ دستگاه گنج یاب غیرمجاز به همراه متعلقات آن کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه ارزش دستگاه گنج یاب توسط کارشناسان، ۸ میلیارد ریال عنوان شده است، گفت: در این رابطه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

منبع: پلیس فارس