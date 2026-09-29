رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: پرونده عاملان شهادت مجید بهرامی از ماموران فراجای استان زنجان با فوریت رسیدگی و با عاملان برخورد قاطع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: پرونده عاملان شهادت مجید بهرامی از ماموران فراجا با فوریت رسیدگی و با عاملان برخورد قاطع خواهد شد.

محبوب افراسیاب در دیدار با سردار مرتضی عباسی، فرمانده فراجای استان ضمن تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ بهرامی در مبارزه با قاچاق، افزود: دستگاه قضایی در راستای انجام وظایف، ماموریت‌ها و برقراری نظم امنیت از فراجا حمایت خواهد کرد.

افراسیاب اظهار داشت: ماموران جان برکف فراجا که به صورت شبانه روزی در راستای برقراری نظم و امنیت به نظام و مردم صادقانه خدمت می‌کنند نیازمند حمایت و پشتیانی همه جانبه قضایی هستند.

وی اضافه کرد: به دادستان عمومی و انقلاب زنجان تاکید کرده‌ایم که با فوریت و دقت پرونده عاملان شهادت سرهنگ مجید بهرامی را رسیدگی کرده و با عاملان برخورد قانونی داشته باشند.

سروان مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود روز دوم مهر حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شهادت رسید.

منبع صداوسیما 

برچسب ها: شهادت ، نیروی انتظامی
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