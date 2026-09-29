باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حاتمی فرماندار خداآفرین گفت: در پی شنیده شدن صدای چند انفجار پیاپی در نوار مرزی خداآفرین، پیگیریهای لازم انجام شد؛ بررسیهای میدانی نشان میدهد این صداها مربوط به عملیات مهندسی نیروهای جمهوری آذربایجان جهت پاکسازی و انفجار مینهای برجامانده در قلمرو آن کشور است.
صدای انفجار در خداآفرین ناشی از مینروبی آذربایجان است/ مرزنشینان نگران نباشند
وی با بیان اینکه محل انجام این عملیات در مجاورت خط مرزی قرار دارد، افزود: نزدیکی کانون این انفجارها سبب انعکاس صدا در برخی نقاط مسکونی شهرستان شده است، اما این اقدامات هیچگونه خطری متوجه اراضی و مرزنشینان جمهوری اسلامی ایران نمیکند.
فرماندار خداآفرین با اشاره به رصد مستمر منطقه تصریح کرد: نیروهای مرزبانی، یگانهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان (عج) با اشراف کامل اطلاعاتی، امنیت پایدار مرزها را تأمین کردهاند و وضعیت منطقه بهصورت شبانهروزی پایش میشود.
حاتمی با تأکید بر استمرار روند عادی زندگی در تمامی روستاهای مرزی، خاطرنشان کرد: مرزنشینان به شایعات و گمانهزنیهای فضای مجازی توجه نکنند و اخبار موثق را صرفاً از مجاری و رسانههای رسمی دنبال نمایند.