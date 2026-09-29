باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، امروز سهشنبه گفت: «حق لبنان برای پیگیری جنایات اسرائیل، حقی حاکمیتی است و به هیچ وجه نمیتوان از آن صرفنظر کرد.»
بری افزود: «مهمترین مانع اجرای توافق توقف جنگ علیه لبنان، پایبند نبودن اسرائیل به تعهدات خود در قبال تمامی توافقهایی است که برای پایان دادن به جنگ منعقد شدهاند.»
رئیس پارلمان لبنان ادامه داد: «دولت آمریکا و دونالد ترامپ تنها طرفهایی هستند که میتوانند برای وادار کردن اسرائیل به توقف جنگ علیه لبنان فشار وارد کنند.»
بری همچنین تاکید کرد که هنوز زمان کافی برای جلوگیری از آنچه «اشتباه عدم تمدید» ماموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان، موسوم به «یونیفل»، خواند، وجود دارد.
بر اساس توافق چارچوبی که ۲۶ ژوئن گذشته میان دولت لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل در واشنگتن منعقد شد، ارتش لبنان باید حاکمیت خود را در جنوب کشور دوباره اعمال کند؛ مشروط بر آنکه خلع سلاح حزبالله از «مناطق آزمایشی» آغاز شود؛ مناطقی که قرار است ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از آنها عقبنشینی کند اما مقامات صهیونیستی مانند یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند از خاک لبنان خارج نخواهند شد.
منبع: اسپوتنیک